Herbersdorf/ Welsickendorf

Das Waldwegenetz in der in der Gemeinde Niederer Fläming wird kontinuierlich weiter ausgebaut. Hintergrund dafür ist weniger die Erschließung des Waldes für touristische oder forstwirtschaftliche Zwecke, sondern die Nutzbarkeit der Wege für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge im Brandfall.

Mit dem Ausbau des Waldweges zwischen den Ortschaften Herbersdorf und Wiepersdorf begann in der vorigen Woche die nächste Etappe. Für die Befestigung wird der etwa drei Kilometer lange Weg auf Fahrzeugbreite geschottert und gewalzt. Voraussichtlich Ende Oktober ist die Baumaßnahme abgeschlossen, so dass auch Waldbesitzer darüber wieder ihre Flächen erreichen können.

Wichtiger Lückenschluss

Ebenfalls noch in diesem Jahr fertiggestellt werden soll die Instandsetzung eines weiteren Waldweges in der Gemarkung Welsickendorf. Der knapp 1,5 Kilometer lange Weg, der ebenfalls mit groben Betonschotter und einer Deckschicht Natursteinschotter befestigt wird, schließt eine weitere Lücke im Katastrophenschutz-Netz, dessen Ausbau zu 100 Prozent durch das Land gefördert wird. Auftraggeber für den Wegeausbau ist die Forstbetriebsgemeinschaft, also der Zusammenschluss der Waldbesitzer, zu denen auch die Gemeinde gehört. 327.000 Euro wurden allein in Welsickendorf in den zurückliegenden Jahren in das Waldwegenetz investiert. Knapp 60.000 Euro kommen nun noch einmal hinzu.

Das Schild am Wegesrand macht deutlich, warum die Befestigung der Waldwege notwendig ist. Quelle: Uwe Klemens

Größte bauliche Herausforderung hierbei ist die Erneuerung der über den Röthegraben führenden Fahrzeugbrücke, die marode und für schwere Forstfahrzeuge nicht mehr passierbar ist. 16.000 Euro sind für den Grabendurchlass veranschlagt. Die Idee der Waldbesitzer, anstelle der Brückenerneuerung an dieser Stelle den Graben zu verrohren, was kostengünstiger gewesen wäre, scheiterte an der Genehmigung durch die Wasserbehörde.

Grabendurchlass nur zu 80 Prozent gefördert

Anders als der darüber führende Weg, wird die Instandsetzung des Grabendurchlasses nur zu 80 Prozent gefördert. Den Eigenanteil von 3.200 Euro trägt die Gemeinde. Da die Fördermittel für beide Maßnahmen erst nach der Fertigstellung gezahlt werden, hat die Gemeinde der Forstbetriebsgemeinschaft ein entsprechendes Darlehen gewährt, das nach Eintreffen des Fördergeldes zurückgezahlt werden muss.

Von Uwe Klemens