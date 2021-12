Niederer Fläming

Die Tage der größtenteils vermoosten und angerosteten Straßenschilder in den 23 Dörfern der Gemeinde Niederer Fläming sind gezählt. Nach fast einjährigem Ringen um die bestmögliche Variante der vom Land eingeforderten Abschaffung innerhalb einer Kommune mehrfach vergebener Straßennamen einigten sich die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung nun auf das weitere Vorgehen.

Anders als ursprünglich angedacht, entschieden sich die Abgeordneten mit deutlicher Mehrheit von zehn Ja-, sowie drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung die Abgeordneten für die Zulässigkeit von zwei Varianten. „Damit tragen wir dem in unserer Bürgerbefragung eingeholten Bürgerwillen am ehesten Rechnung, auch, weil eine Einheitsregelung an dieser Stelle nicht erforderlich ist“, erläutert Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF), warum in Hohenseefeld, Nonnendorf, Werbig, Gräfen-, Reins- und Wiepersdorf künftig die Variante Dorfname-bisheriger Straßenname gleich neuer Straßenname gilt, in den übrigen 17 Dörfern der Name des Dorfes zum Straßenamen wird.

Beispiele für die beiden möglichen Varianten

Das Wiepersdorfer Künstlerhaus bekommt so beispielsweise die Adresse 14913 Niederer Fläming, Wiepersdorf-Bettina-von-Arnim-Straße 13, die Agrargenossenschaft Welsickendorf befindet sich dann in 14913 Niederer Fläming, Welsickendorf 61a.

Mit Ausnahme von Borgisdorf und Meinsdorf, wo es einzelne Hausnummern unter dann einheitlichem Straßennamen mehrfach geben würde, behält der überwiegende Teil der Grundstücke seine bisherig Hausnummer. Sobald die 155 neuen Straßenschilder hergestellt sind, sollen sie aufgestellt werden, wobei auch die bisherigen noch ein Jahr lang mit durchgestrichenem Text daneben stehen bleiben, um die Umgewöhnung zu erleichtern. An Hauswänden angebrachte Straßenschilder soll es künftig nicht mehr geben. Die Gesamtkosten für die Anschaffung zusätzlicher Pfähle und für die neuen Straßenschilder belaufen sich laut einer Kostenschätzung der Amtsverwaltung auf 34.000 Euro.

Nach der Veröffentlichung des Umbenennungs-Beschlusses im Amtsblatt sind die Einwohner zur Ummeldung im Einwohnermeldeamt verpflichtet. Das Umschreiben amtlicher Dokumente, wie zum Beispiel des Personalausweises und von Fahrzeugpapieren, erfolgt gebührenfrei. Da Reisepaß und Fahrerlaubnis nicht die genaue Adresse enthalten, müssen diese auch nicht geändert werden.

Von Uwe Klemens