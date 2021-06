Niederer Fläming

Der Abschied von den gewohnten Straßenbezeichnungen rückt für die Einwohner in der Gemeinde Niederer Fläming immer näher. Noch in diesem Herbst wollen sich die Gemeindevertreter auf eine der beiden im Raum stehenden Varianten einigen, nach welchem Muster die Straßen künftig benannt sein sollen. Oberstes Ziel dabei ist, dass es jeden Namen innerhalb der aus 23 Dörfern bestehenden Kommune nur ein einziges Mal geben soll. Rettungsdiensten und Paketdienstleistern, so die Argumentation hinter der Auflage des Landes, sollen so besser die Orientierung behalten. Niederer Fläming ist eine der letzte Gemeinden, die die Verordnung nun umsetzen.

Einwohner geben Orientierungshilfe

Hilfe beim Orientieren, welche Variante die bessere sei, wollen sich auch die Gemeindevertreter holen, und zwar bei den Einwohnern. In den nächsten Tagen werden die Ortsvorsteher Stimmzettel verteilen, auf denen jeder Dörfler ab 16 Jahren bis Ende August sein Votum abgeben kann, ob künftige der Ortsname samt Hausnummer in der Anschrift als Straßenname gilt, oder ob dem bisherigen Straßennamen der Ortsname vorangestellt wird. Das Einwohner-Votum ist für die Gemeindevertreter nicht bindend, soll aber bei der Entscheidung helfen.

Bis auf die kostenlose Adressänderung im Personalausweis tragen die Einwohner und Unternehmen alle sonstigen Gebühren für die Umschreibung von Dokumenten selbst. Sollte Variante 1 das Rennen machen, müssen auch die Grundstücke neu durchnummeriert und ausgeschildert werden.

Von Uwe Klemens