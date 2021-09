Niederer Fläming

Das Votum der Einwohner in der Gemeinde Niederer Fläming zur Form der künftigen Straßen-Benennung in ihren Ortsteilen war denkbar knapp. Bis Ende August hatten die Einwohner der 23 Dörfer die Möglichkeit, sich für eine von zwei durch die Gemeindevertreter favorisierten Varianten zu entscheiden. Von vorneherein hatten die Abgeordneten klar gestellt, dass das Einwohner-Votum bei der Beschlussfassung nicht bindend, sondern nur eine Entscheidungshilfe sei.

Auf der jüngsten Sitzung des Gremiums, die am Montagabend in der Orangerie des Künstlerhauses stattfand und bei der überraschend viele Einwohner als Zuhörer zu Gast waren, stellte Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF) nun das Ergebnis der Befragung vor. 242 Bürger sprachen sich für die Variante aus, dass der Ortsname hinter der Postleitzahl und dem Gemeindenamen zum Straßennamen wird, 243 votierten für den Gegenvorschlag, dass der bisherige Straßennamen beibehalten und durch den davorgestellten Ortsnamen ergänzt wird. 41 Stimmen waren ungültig.

Das Überraschendste ist nun, dass sich die Gemeindevertreter trotz fast einjähriger Varianten-Diskussion in ihren Sitzungen und in den Ausschüssen und trotz der nun abgeschlossenen Befragung immer noch nicht in der Lage sehen, einen endgültigen Beschluss zu fassen. Erneut brachte Sozialausschuss-Vorsitzender Uwe Gottwald die bereits vor Monaten abschlägig entschiedene Frage ins Spiel, ob es nicht doch von Dorf zu Dorf unterschiedliche Varianten geben könne. Mangels Entscheidungsfreude wurde das Thema nun noch einmal zur Diskussion in die Ausschüsse und Fraktionen verwiesen. „Meine Meinung dazu behalte ich für mich“, lautete der Kommentar von Amtsdirektor David Kaluza.

Von Uwe Klemens