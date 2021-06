Niederer Fläming

Eine Lehrstunde in Sachen Jugendarbeit erlebten die Mitglieder des Sozialausschusses der Gemeinde Niederer Fläming in ihrer jüngsten Sitzung. Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Jugendkoordinator Manfred Thier hatten sich Gemeinde und Amtsverwaltung lange vergeblich um eine Neubesetzung der Stelle bemüht. Erst mit der Doppellösung, dass ein Sozialarbeiter die Stelle des kommunalen Jugendarbeiters und die des Schulsozialarbeiters bekleidet, gab es auch Bewerber. Beide Funktionen übt seit vergangenem Jahr die Pädagogin Anika Janz aus, deren Start vor allem als Jugendkoordinatorin wegen der Coronakrise und der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen ein unverschuldet schwieriger war.

Hilfe zur Selbsthilfe

Doch auch das ihr zugedachte Aufgabenspektrum entspricht nicht dem, was ein Jugendkoordinator mit dem Zeitfonds einer halben Stelle leisten kann, klärte Janz die Ausschussmitglieder auf. „Als Jugendkoordinator bin ich in allererster Linie Ansprechpartner, Interessenvertreter, Berater und Unterstützer für Eltern und Jugendliche und gebe Hilfe zur Selbsthilfe, in dem ich Aktivitäten anschiebe und steuere. Mit 20 Wochenstunden schaffe ich auch nicht mehr“, räumte Janz mit der stillschweigend gehegten Erwartung auf, in allen 23 Ortsteilen Angebote für Kinder und Jugendliche auf die Beine zu stellen.

„Das haben wir früher anders gesehen, aber von dieser Vorstellung müssen wir uns wohl verabschieden“, lautete das Resümee des Ausschussvorsitzenden Uwe Gottwald in Anspielung auf das Agieren des früheren Jugendarbeiters, dessen Zeitfonds es noch zuließ, vor allem für die Jüngsten in verschiedene Dörfern konkrete Freizeitangebote zu organisieren.

„Die Jüngeren wachen dann mit rein“

Zumindest bei den Angeboten für Jugendliche setzt die Gemeinde nun verstärkt auf die Schaffung selbstverwalteter Jugendräume. Um die Bedarfe zu ermitteln hatte Janz bereits im vergangenen Jahr in mehreren Ortsteilen Kinder, Jugendliche und Eltern zum Gespräch eingeladen. Der erste Treff dieser Art soll noch in diesem Jahr in Hohenseefeld in einem ehemaligen Verkaufsraum entstehen, der sich mit vergleichsweise geringem Maler-Aufwand herrichten lässt. „Ansprechen wollen wir mit diesem Angebot die Altersgruppe der 14- bis 21-Jährigen, die Jüngeren wachsen dann mit rein“, sagt Janz. Ob das Miteinander von 12- und Dreizehnjährigen und jungen Erwachsenen funktioniert, soll sich im laufenden Betrieb erweisen.

Angebote für alle Altersklassen hat die Jugendarbeiterin indes für die bevorstehenden Sommerferien parat. Die Palette reicht von Ausflügen in den Wildpark Johannismühle, ins Berliner Jumphouse und zum Baden, bis zum Hockeyturnier, Kinobesuch, Bastelnachmittagen und Hip-Hop-Tanzkurs.

Anmeldeschluss für alle Veranstaltungen ist der 16. Juni. Weitere Informationen gibt es per E-Mail unter juko-nf@asb-dalu.de.

Von Uwe Klemens