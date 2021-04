Niederer Fläming

Ein Graffiti-Projekt für Kinder und Jugendliche steht in der Gemeinde Niederer Fläming in den Startlöchern. Nicht nur die Coronakrise erschwert Jugendkoordinatorin die Umsetzung, sondern auch die finanzielle Situation der Gemeinde, die wegen des Schulden-Haushalts auch das Budget für die Jugendarbeit kürzen musste, so dass man nun auf der Suche nach Fördergeldern ist.

Wohin mit den geschenkten Beton-Teilen?

Bereits Anfang des Jahres hatte ein Unternehmer der Gemeinde 20, etwa einen Meter breite und 1,5 Meter hohe Beton-Fertigteile in L-Form als Schenkung in Aussicht gestellt. Doch für die Frage, wo diese aufgestellt werden könnten, wurde man sich trotz mehrmaliger Diskussion in den Ausschüssen und in der Gemeindevertretersitzung, nicht einig. Der Vorschlag, dass dies auf dem Dorfanger oder am Rande des Sportplatzes in Schlenzer zu tun, erteilte Ortsvorsteher Reinhard Siebert eine Absage, weil man im Ort befürchtet, dass die besprühten Stelen nicht schön genug werden könnten und sich Nachahmer dann womöglich an anderen Gebäuden vergreifen würden. Auch in anderen Ortsteilen verlief die Standort-Suche erfolglos.

Ob sich die Kids von der Gestaltung der Trafostation vis-a-vis der Werkstatt-Halle inspirieren lassen, ist offen. Quelle: Uwe Klemens

„Die Resonanz war gleich Null“, fasst Sozialausschuss-Vorsitzender Uwe Gottwald (Pro NF) das Ergebnis zusammen und verweist zugleich auf die ungeklärte Kostenfrage. „Bei einem Gewicht von bestimmt 1,5 Tonnen pro Betonteil kann man sich ausrechnen, welcher Aufwand notwendig ist, denn die Dinger müssen ja nicht nur transportiert werden, sondern brauchen auch ein Fundament, damit sie sicher stehen und niemand zu Schaden kommt“, so Gottwald.

Der Vorschlag von Landwirt und Gemeindevertreter Jörg Niendorf (GfNF), die Außenwände einer ihm gehörenden Werkstatt-Halle in der Reinsdorfer Ortsmitte für das Graffiti-Projekt nutzen zu dürfen, könnte nur zum Rettungsanker werden. „Das Ding können sich die Kids greifen und ihren künstlerischen Ideen freien Lauf lassen“, blickt der Reinsdorfer voraus. Einmischen in die Gestaltung wollen sich weder der Eigentümer, noch die Gemeindevertreter.

„Die zum Nachbargrundstück zeigende Rückwand des Gebäudes, die von der Straße aus nicht zu sehen ist, könnten ja als eine Art Versuchsfläche dienen. Wenn die Kids dann gelernt haben, wie man mit Pinsel und Sprühpistole richtig umgeht, können sie an den drei anderen Wänden weitermachen“, schlägt Niendorf vor.

Sollte das Ergebnis auch den Anwohnern gefallen, würde sicher auch die Akzeptanz für das Aufstellen der L-Schalen steigen. Die gerade neu errichtete Bushaltestelle in Bärwalde ist hierfür gegenwärtig als Standort im Gespräch, liegt aber am äußersten Rand der Gemeinde, so dass kaum jemand die Kunstwerke hinterher zu Gesicht bekäme. Bei der Werkstatthalle in Reinsdorf wäre das anders und ein bisschen frische Farbe würde auch dem hier wenig attraktiven Umfeld nicht schaden.

