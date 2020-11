Niederer Fläming

Die Umbennung der Straßennamen in der Gemeinde Niederer Fläming rückt näher. Während die meisten Kommunen im Fläming die von Landes- und Bundesbehörden erhobene Forderung bereits vor Jahren umgesetzt haben, ist die größte Kommune im flächenmäßig größten Amt des Landes einer der wenigen Nachzügler.

Bereits in der jüngsten Sitzung des Bau- und Finananzausschusses stand das Thema deshalb auf der Tagesordnung. Nun debattierten die Gemeindevertreter über die ersten Details.

Anzeige

Klarheit besteht dabei zumindest bei den Kosten, die der Gemeinde durch das Anfertigen und Aufstellen neuer Straßennamen entstehen, vorausgesetzt, die Gemeinde entscheidet sich für ein in allen 23 Ortsteilen einheitliches Muster bei der Neubenennung der Straßen. „Unterm Strich wird uns das so um die 35.000 Euro kosten“, sagt Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF).

Einmalige Straßennamen könnten auch so bleiben

Ob es diese Einheitlichkeit tatsächlich geben wird, ist indes noch nicht entschieden. Straßennamen, die es in der gesamten Gemeinde nur ein Mal gibt, könnten beispielsweise auch weiterhin so heißen, so dass dort dann auch die alten Schilder verbleiben könnten, äußerten sich einige Abgeordnete. Das stärkste Argument dagegen ist, dass aus der Adresse dann nicht mehr der Ortsteil ersichtlich wäre. Bei „14913 Niederer Fläming, Chausseestraße 1“ beispielsweise können niemand mehr erkennen, dass es um eine Adresse in Hohenseefeld geht.

Darüber, ob die Einheitlichkeit gewünscht wird oder ob es in unterschiedlichen Ortsteilen unterschiedliche Varianten geben darf, sollen nun die Einwohner ihre Meinung äußern. In welcher Form, ist derzeit unklar, da eine Einwohnerversammlung in Corona-Zeiten nicht möglich ist. Überlegt wird nun, die möglichen Varianten im Amtsblatt abzudrucken und die Bürger um Rücksendung eines Vorschlags zu bitten.

Lesen Sie auch

Eine Rolle spielen beim Bürgervotum dürften auch die Kosten. Während die Umschreibung des Personalausweises für sie kostenlos ist, müssen private Dokumente auf eigene Kosten geändert werden. Entscheidet sich die Gemeinde für eine Durchnummerierung aller Grundstücke unter einem einzigen Straßennamen, müssen auch sämtliche Hausnummern geändert werden, wodurch weitere Kosten entstehen.

Von Uwe Klemens