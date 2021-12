Niederer Fläming

Die Verpachtung der Dachfläche des Welsickendorfer Dorfgemeinschafshauses gilt in der Gemeinde Niederer Fläming als Pilotprojekt. Denn im Gegenzug wurde in diesem Jahr das Dach durch den Investor saniert, was ein Finanzierungsmodell für ähnliche Projekte sein könnte. Wenn die Pachtzeit abgelaufen ist, gehört die Anlage der Gemeinde, die diese dann weiter nutzen und damit sogar Geld verdienen kann.

Anträge betreffen mehrere hundert Hektar

Weitaus schwerer tun sich die Gemeindevertreter hingegen mit einer Grundsatzentscheidung darüber, wie man als Kommune auf die inzwischen zahlreichen Anfragen von Investoren reagieren solle, die auf Privat- und kommunalen Flächen innerhalb des Gemeindegebietes Photovoltaik-(PV)-Parks errichten wollen. Würde man allen Projekten der derzeit acht Interessenten ungebremst freien Lauf lassen, würden auf mehreren hundert Hektar Ackerfläche bald unzählige Solarpanale das Landschaftsbild dominieren, ist man in der Gemeindevertretung mehrheitlich überzeugt.

Neben der Vermeidung von Konflikten zwischen den Interessen von Anwohnern, Bauer und Jägern und denen der Investoren haben die Abgeordneten aber auch den finanziellen Aspekt im Blick. Vor der Grundsatzentscheidung über zulässige Flächengrößen und Abstände wolle man ein zum Jahresbeginn erwartetes EU-Urteil abwarten, in welchem Umfang die Kommunen an den Einspeise-Vergütungen mitverdienen müssen, erläutert Bürgermeister Matthias Wäsche die abwartende Haltung. Im Gespräch sind derzeit 0,1 bis 0,2 Cent je ins Netz eingespeister Kilowattstunde. Sobald das EU-Urteil gesprochen ist, will man sich in der Gemeinde erneut mit dem Thema befassen.

Von Uwe Klemens