Niederer Fläming

Die Freude über die Anstellung einer neuen Jugendkoordinatorin in der Gemeinde Niederer Fläming vor gut einem Jahr war riesig. Nach dem altersbedingten Ausscheiden des langjährigen Jugendarbeiters Manfred Thier war die Gemeinde zwei Jahre lang auf der Suche nach einem Nachfolger. Erst mit der Doppellösung, dass der oder die über den Arbeitersamariterbund angestellte Jugendkoordinatorin anteilig auch als Schulsozialarbeiterin für die Werbiger Grundschule agiert, gab es mit Anika Janz eine geeignete Bewerberin.

Reaktivierung der Jugendtreffs steht im Focus

Doch der Beginn der Coronakrise vereitelte alle Bemühungen zur Reaktivierung der Jugendarbeit. Zu den wichtigsten Aufgaben gehört dabei auch die Reaktivierung der Jugendtreffs. Um zu klären, in welchen der 23 Ortsteile der Bedarf am größten ist und wo es geeignete Räumlichkeiten gibt, traf sich die neue Jugendkoordinatorin gleich nach ihrem Dienstantritt in einigen Dörfern mit Ortsbeiräten, Jugendlichen und Eltern zu einer Bestandsaufnahme. Weitere Schritte gab es wegen Corona nicht.

Die Mitglieder von Sozial-, sowie Bau- und Finanzausschuss bei der Besichtigung der seit Jahren ungenutzten Jugendklubräume in Hohenseefeld. Quelle: Uwe Klemens

Auf der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses und des Bau- und Finanzausschusses informierte Janz über den derzeitigen Stand ihrer Arbeit. Wegen des drohenden Haushaltsdefizites hatten beide Ausschüsse in der vergangenen Woche erstmals gemeinsam getagt, um im Entwurf des Haushaltsplanes nach weiteren Einsparpotenzialen zu forsten. Unmittelbar davon betroffen ist auch die Jugendarbeit, da diese als freiwillige Aufgabe zählt. Ausgaben für freiwillige Aufgaben werden bei defizitären Kommunen nur dann durch die Kommunalaufsicht genehmigt, wenn die Gemeinde an anderer Stelle spart.

Auftakt der doppelten Ausschusssitzung war deshalb die Besichtigung ehemaliger, aber seit Jahren leerstehender Jugendklubräume in Hohenseefeld, dem größten Ortsteil der Gemeinde. Erleichtert zeigten sich die Ausschussmitglieder über den guten Zustand der Räume, die sogar über eine intakte Heizung verfügen und mit vergleichsweise geringem Renovierungsaufwand wieder in Betrieb nehmen lassen könnten.

Ob das noch in diesem Jahr geschieht, ist mit Blick auf die leere Gemeindekasse dennoch eher unwahrscheinlich. Da der Clubbetrieb von den Jugendlichen in Selbstverwaltung organisiert werden soll, ist auch noch genügend Klärungsbedarf vorhanden, wie genau das funktionieren soll. Gespräche mit Jugendlichen vor Ort kann es wegen der Corona-Regeln gegenwärtig nicht geben.

Von Uwe Klemens