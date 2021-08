Niederer Fläming

Noch in den 90er Jahren waren viele Landes- und auch mancher Kommunalpolitiker überzeugt: „Die Dörfer werden Stück für Stück sterben.“ Doch die heutige Realität sieht anders aus. Nicht nur im Speckgürtel der Hauptstadt, sondern auch im südlichen Teil des Landkreises gibt es längst mehr Anfragen nach bebaubaren Grundstücken, als die kommunalen Wachstumspläne hergeben. Der von den Gemeinden nicht zuletzt wegen der Steuereinnahmen so dringend erhoffte Zuzug ist durch die oft willkürliche getroffene Unterscheidung in so genannte Außen- und Innenbereiche begrenzt. Selbst dort, wo laut Plänen der Innenbereich ausgewiesen ist, also gebaut werden dürfte, untersagt die Baubehörde des Landkreises nicht selten den Aus- oder Neubau. Betroffen sind davon nicht nur Pläne für Wohn- sondern auch Geschäftsräume.

Thema in den Ausschuss vertagt

Ihrem Unmut darüber machten auf ihrer jüngsten Sitzung auch die Gemeindevertreter in der Gemeinde Niederer Fläming Luft. Im Wirtschafts- und Finanzausschuss soll deshalb nun darüber beraten werden, ob die Erstellung einer Abrundungssatzung für einige ihrer Ortsteile, also die Neubestimmung der Grenzen zwischen Außen und Innen mittels Flächennutzungsplan, sinnvoll ist.

Selbst wenn die wegen Geldsorgen in der Haushaltssicherung befindliche Kommune für die Planung noch tiefer in die Tasche greifen würde, wären die neuen Pläne keine Garantie für künftiges Baurecht, äußerte Amtsdirektor David Kaluza seine Skepsis anhand entsprechender Beispiele aus anderen Kommunen.

Imbissbetreiber darf nicht bauen

Jüngster Fall in Niederer Fläming ist der Plan eines privaten Investors, der an der B 101 in Höhe der Abfahrt Höfgen einen Imbissstand betreiben will, dort aber weder eine Einfriedung noch eine Toilette aufstellen darf, da sich das Grundstück im Außenbereich des Ortsteiles Welsickendorf befindet.

Dass sich dies mittels Flächennutzungsplan ändern ließe, hält man in der Gemeindevertretung aufgrund der Entfernung zum Ort für wenig realistisch. Selbst wenn die Abgeordneten einem solchen Plan zustimmen würden, würde das Verfahren Jahre dauern und der Landkreis könnte am Ende immer noch gegen den Plan stimmen.

Als Alternative dazu will der Investor nun mit der Kommune verhandeln, den seit Jahren im Welsickendorfer Dorfgemeinschaftshaus leerstehenden, ehemaligen Imbiss anzumieten.

Von Uwe Klemens