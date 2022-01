Niedergörsdorf

Ist die Gemeinde Niedergörsdorf im Jahr 2021 gewachsen? Die MAZ hat einmal beim Einwohnermeldeamt nachgefragt. Dort erklärt Anke Zienicke, dass bis zum Jahresende insgesamt 6.221 Einwohner gezählt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl damit konstant geblieben. Mit 6.219 Einwohnern in 2020 war sie fast auf den Punkt genau gleich.

Die meisten Zuzügler kommen aus TF

Trotzdem gab es in 2021 wieder mehr Zuzüge. Wie Anke Zienicke auf MAZ-Nachfrage mitteilt, zogen 332 Menschen im vergangenen Jahr in die Gemeinde Niedergörsdorf. Im Jahr davor waren es 298. Ähnlich wie schon aus Jüterbog berichtet wurde, kommen die neuen Einwohner inzwischen ganz aus der Nähe. 115 der Zuzügler stammten aus dem Landkreis Teltow-Fläming, 35 kamen aus Berlin und 42 aus dem Ausland. Die restlichen 140 Personen wohnten vorher in anderen Bundesländern und fanden im Fläming eine neue Heimat.

Welche Ecke der Gemeinde Niedergörsdorf besonders beliebt ist, lässt sich nicht genau sagen. „Die Zuzüge erfolgten ohne Präferenz für ein bestimmtes Wohngebiet“, so Anke Zienicke. Positiv entwickelt sich auch die Zahl der Wegzüge. Während es bereits 2020 weniger waren als in 2019, sind im Jahr 2021 noch einmal 19 Menschen weniger aus Niedergörsdorf weggezogen.

Anzahl der Niedergörsdorfer Sterbefälle um die Hälfte geschrumpft

Dafür wurden weniger Kinder geboren. Insgesamt haben die Niedergörsdorfer 38 Mal Nachwuchs bekommen. Dabei gab es auch Neugeborene, die direkt in der Gemeinde zur Welt kamen. Standesbeamtin Anja Schmolke hat 2021 drei Hausgeburten – darunter ein Junge und zwei Mädchen – beurkundet. Im Vorjahr waren es noch 48 Geburten in der Gemeinde.

Auf der anderen Seite gab es 2021 deutlich weniger Sterbefälle. Während es im ersten Jahr der Pandemie noch 89 waren, ist die Zahl im vergangenen Jahr um die Hälfte auf 44 geschrumpft. Drunter befanden sich 22 Männer und ebenso viele Frauen.

Von Isabelle Richter