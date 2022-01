Niedergörsdorf

Die politischen Sitzungen der Gemeinde Niedergörsdorf werden auch im Jahr 2022 unter persönlicher Anwesenheit aller stattfinden. Nachdem andere Kommunen bereits über Live-Streams diskutieren, wird diese Variante in Niedergörsdorf aktuell nicht in Betracht gezogen. Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) begründete dies jüngst damit, dass die dafür notwendigen technischen Voraussetzungen im Kulturzentrum „Das Haus“ in Altes Lager momentan fehlen. Zudem müssten die Bürgermeisterin als auch der Vorsitzende der Gemeindevertretung bei einer Videoübertragung trotzdem jedes Mal persönlich im „Haus“ anwesend sein und könnten sich nicht vom Schreibtisch zu Hause dazu schalten. Trotzdem möchte man in Niedergörsdorf ab diesem Jahr auf mehr Sicherheit bei den Sitzungen setzen. Für alle Anwesenden gilt ab sofort die 3G-Regel. Das haben die Gemeindevertreter noch im Dezember mehrheitlich beschlossen. Laut Doreen Boßdorf sei das auch rechtsmäßig.

Die SPD-Fraktion sprach sich für die 3G-Regelung aus. Der Vorsitzende Paul Schuknecht begründete dies damit, dass es angesichts der hohen Infektionszahlen strengere Maßnahmen bedürfe. Zudem ergänzte er: „Ich sehe derzeit leider auch, dass es eine Menge Menschen gibt, die sehr leichtfertig mit den Regelungen umgehen oder diese auch vollständig ablehnen.“ CDU und Bürgergemeinschaft sehen dagegen zumindest in Niedergörsdorf noch keinen akuten Handlungsbedarf.

Guido Fraustein (Bürgergemeinschaft) und Konrad Ertl (CDU) erklärten, sie hätten bisher nicht feststellen können, dass sich Besucher der Sitzungen verantwortungslos verhalten haben. Ertl hat zudem die Befürchtung, dass sich durch die 3G-Regel noch weniger Einwohner am politischen Geschehen beteiligen. Er sprach sich dafür aus, an der Einhaltung der bisherigen Hygiene- und Abstandsregeln festzuhalten und es nicht zu kompliziert zu machen.

Demnächst geplant sind die Sitzung des Hauptausschusses am 19. Januar sowie die Sitzung der Gemeindevertretung am 26. Januar im „Haus“. Beide Gremien tagen ab 19 Uhr. Dort tritt die neu beschlossene Regel dann erstmalig in Kraft.

Von Isabelle Richter