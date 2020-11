Niedergörsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf will künftig im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft über Möglichkeiten der Nachnutzung von gemeindeeigenen Immobilien diskutieren. In der AG zusammenarbeiten sollen Gemeindevertreter und die Verwaltung. Anlass dafür war eine im Frühjahr gestartete Diskussion über die gemeindeeigenen Gebäude. Schon seit Monaten fordern die Gemeindevertreter von der Verwaltung eine Übersicht über die einzelnen Objekte, um mehr über deren Nutzungsarten oder wirtschaftliche Eckdaten zu erfahren. Ziel sei es dann, eine langfristige und bedarfsgerechte sowie wirtschaftlich sinnvolle Perspektive für die Objekte zu finden. Vor allem die Rentabilität der gemeindeeigenen Mietobjekte steht dabei im Fokus.

Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) schlug daraufhin dieses Thema innerhalb einer AG „Gemeindeeigene Grundstücke“ separat zu bearbeiten. Seit dem Beschluss im September fand jedoch noch kein Treffen statt. Auch die von den Fraktionen geforderte Zuarbeit von der Verwaltung fehle bisher. Anja Bruckbauer ( SPD) hakte deshalb nach, warum es seit zwei Monaten nicht weiter voran geht. „Von den Fraktionsvorsitzenden wurden meines Wissens nach Leute benannt, die in dieser AG arbeiten sollen“, so Bruckbauer. „Ich denke, dass diese AG auf jeden Fall für die Haushaltsplanung einmal tagen sollte oder zumindest für ein paar erste Informationen.“

Doreen Boßdorf erklärte daraufhin: „Wir haben uns jetzt erstmal um den Haushalt gekümmert und ich glaube, wir waren uns einig, dass die gemeindeeigenen Gebäude in diesem Haushalt keine Rolle spielen werden.“ Laut der Bürgermeisterin reiche eine Sitzung der AG nicht aus, um bereits Ergebnisse zu haben, die noch in der Haushaltsdiskussion für 2021 berücksichtigt werden können. Sie appellierte daran, sich im Jahr 2021 intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und dort auf konkrete Vorschläge für die Haushaltsdiskussion 2022 hinzuarbeiten.

Kapazitäten ausgeschöpft: Kämmerei bittet um Geduld

Martin Münch (Bürgergemeinschaft) bat jedoch darum, trotzdem zu einem ersten Treffen zusammenzukommen und mit der Aufarbeitung der Zahlen zu beginnen. „Wir haben ja nun mal beschlossen, dass wir so eine AG gründen und auch die Leute benannt und auch schon ganz viele Fragen zum Thema gestellt“, so Münch. „Und momentan sind wir da jetzt wieder so ein bisschen im Stillstand.“

Kämmerin Martina Schlanke erklärte daraufhin, dass aufgrund der Vorbereitung des Haushaltsentwurfes für 2021 derzeit keine Kapazitäten in der Kämmerei frei sind, um die geforderten Übersichten jetzt zusammenzustellen. Sie versprach sich nach einem positiven Haushaltsbeschluss darum zu kümmern und einen ersten Termin zu vereinbaren. „Aber jetzt ist der Haushalt erstmal dran und mehr geht einfach nicht“, so die Kämmerin abschließend.

