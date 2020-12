Niedergörsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf hat die Ergebnisse für die beantragten Tempo-30-Zonen. Wie Ordnungsamtsleiterin Claudia Neumann im jüngsten Bauausschuss am Mittwochabend mitteilte, wurden die beantragten Zonen für die Anliegerstraßen Ahornweg, Kiefernweg, Haselnußweg, Birkenweg und Eichenweg in Altes Lager und Hinter den Gärten in Oehna genehmigt. Abgelehnt wurden dagegen die Anträge für den Mühlenweg in Niedergörsdorf, die Wittenberger Straße 12 a bis f sowie 13 und 14 in Dennewitz und die Karl-Marx-Straße in Danna.

Laut Claudia Neumann habe sich das Straßenverkehrsamt die Fußgängerquerung und die Verkehrsdichte auf den Straßen angeschaut. So sei das Amt etwa im Niedergörsdorfer Mühlenweg zu dem Schluss gekommen, dass zu wenig Fahrzeuge die Anliegerstraße passieren, um dort Tempo 30 anzuordnen. Auch der Spielplatz reichte als Argument nicht aus. Alle ausführlichen Begründungen zu den einzelnen Straßen können Einwohner bei Interesse in der Gemeindeverwaltung einsehen.

Lesen Sie auch

Die Umsetzung der Anordnungen für Altes Lager und Oehna wird laut Neumann im kommenden Jahr nach Abschluss der Haushaltsdiskussion erfolgen. Zu den noch vertagten Beschlüssen über weitere Beantragungen für die Ortsteile Rohrbeck und Bochow, empfahl Claudia Neumann, diese noch zu fassen. Argumente in Bochow seien etwa die dichte Wohnbebauung, der anliegende Bolzplatz und das Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehr. „Ich denke, der Antrag sollte gestellt werden. Ich würde dort die Verkehrsdichte für ein Tempo 30 sehen“, so die Ordnungsamtsleiterin.

Auch für die Straße Am Krähenberg in Rohrbeck sei eine Begrenzung durchaus möglich. Für die kürzlich von Konrad Ertl ( CDU) angefragte Spielstraße, sieht Claudia Neumann jedoch keine Chance, da sie baulich nicht den Anforderungen dafür entspricht. Ob Tempo-30-Zonen in Anliegerstraßen überhaupt Sinn machen und weitere Anträge gestellt werden sollten, wurde im Bauausschuss unterschiedlich kommentiert. Darüber entscheiden muss am Ende jedoch die Gemeindevertretung.

Von Isabelle Richter