Niedergörsdorf

Der Niedergörsdorfer Sozialausschuss tagt ab sofort in neuer Besetzung. Ein entsprechender Beschluss dazu wurde am Mittwochabend in der jüngsten Gemeindevertretersitzung gefasst. Auf Grundlage der Kommunalverfassung ergibt sich folgende Sitzverteilung: Die SPD erhält zwei Sitze. Die Fraktionen Linke, Bürgergem...