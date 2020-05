„Das Haus“ öffnet am Männertag

Altes Lager

„Wir warten auf die Freigabe und auf unsere Gäste“, sagt Andrea Schütze. In ihrem zehnten Jahr als Leiterin des Niedergörsdorfer Kulturzentrums „Das Haus“ steht sie mit ihrem Team vor ganz besonderen Herausforderungen. Denn wegen der Coronakrise ist auch die beliebte Kulturstätte in Altes Lager seit Wochen für Besucher geschlossen. Alle Veranstaltungen sind bis auf Weiteres abgesagt.

Die Unsicherheit darüber, wann das kulturelle Leben endlich wieder beginnen kann, stimmt viele nachdenklich. „Das Publikum fehlt mir wahnsinnig“, erzählt Andrea Schütze. Und auch für die Gäste ist die Situation nicht leicht. Laut Andrea Schütze zeigen sich bisher jedoch alle verständnisvoll. Für das bestehende Netzwerk und die Unterstützung durch die Mitglieder des Vereins „Freundeskreis Das Haus“, Kollegen und Gäste sei sie deshalb gerade jetzt besonders dankbar.

Anzeige

Haus-Team im Gespräch mit den Künstlern

Wann im „Haus“ wieder alles beim Alten sein wird, ist aktuell noch völlig unklar. Vorbereitungen für eine Fortführung des Veranstaltungskalenders 2020 wurden jedoch getroffen. „Wir hatten mit allen Künstlern Kontakt“, so Schütze.

Weitere MAZ+ Artikel

Neue Termine für Veranstaltungen wie „Klassik mit Les Troizettes“ oder „Abalance – The Abba Show“ sind bereits im Gespräch und sollen –im Falle der baldigen Wiederöffnung – noch in diesem Jahr stattfinden. Andere Veranstaltungen werden dagegen in das Jahr 2021 verschoben.

Ausstellungseröffnung darf stattfinden

Auch am Männertag gilt das „Haus“ seit Jahren als beliebter Ort zum Einkehren. Und deshalb soll es auch im Ausnahme-Jahr ein kleines Highlight geben. Statt der geplanten Fete mit Live-Musik dürfen Gäste während ihrer Fahrradtour zumindest für die Besichtigung einer Ausstellung Halt machen.

Weil die Abstandsregelung im Großen Saal eingehalten werden kann, darf Haus-Chefin Andrea Schütze am Donnerstag nach langer Zeit wieder Gäste im „Haus“ begrüßen. Zusammen mit Markus Hennen vom Forum für Konversion und Stadtentwicklung (Fokus) wird sie gegen 12 Uhr die Wanderausstellung „25 Jahre Truppenabzug – Konversion in den Fokus-Gemeinden im Land Brandenburg“ eröffnen.

Ergebnisse der letzten 25 Jahre

Zum Inhalt sagt Markus Hennen: „Neben allgemeinen Aussagen zu Rahmenbedingungen, Organisation und Struktur der Konversionsarbeit im Land Brandenburg, konzentriert sich die Ausstellung darauf, einen Überblick zu bieten, vor welchen Konversionsdimensionen die jeweiligen Fokus-Kommunen 1994 standen.“

Zudem sollen positive Beispiele verdeutlichen, was in den Kommunen seither an erfolgreicher Konversionsarbeit geleistet wurde. „Dabei wird auch deutlich, dass Konversion in Brandenburg von Beginn an eine Aufgabe des Gemeinwohls war und immer noch ist“, so Markus Hennen weiter. Bis 16 Uhr kann die Ausstellung am Donnerstag besucht werden.

Notwendige Dachsanierung hat begonnen

Auch das „Haus“ gehört als ehemaliges Offizierskasino zu den Positivbeispielen der Konversionsarbeit. Weil es als Kulturzentrum inzwischen gemeindeprägend ist, stimmten auch die Gemeindevertreter im Jahr 2018 dafür EU-Fördermittel für die notwendige Dachsanierung des Mitteltraktes mit Bühnenhaus und Südflügel zu beantragen.

Vor Kurzem konnte die Maßnahme beginnen. Die Dachdecker der Firma Fricke aus Wiesenhagen sorgen dafür, dass vom Dach aus keine Feuchtigkeit mehr in das Gebäude eindringen kann. Rund drei Monate soll die Sanierung dauern. Ende der 1990er Jahre wurde das Dach letztmals repariert.

Auf dem Haus-Dachboden wurden bis vor Kurzem noch viele Eimer platziert, um den Regen abzufangen. Quelle: Isabelle Richter

Eine Reparatur ist inzwischen jedoch nur noch bedingt möglich. Denn das Dach weist erhebliche Bauschäden auf. Unter anderem seien die Anschlüsse der Gauben in der Vergangenheit technisch nicht korrekt ausgeführt worden. Die Kosten für die energetische Sanierung des Daches sowie ein Wechsel des Treppenhausfensters und ein Trennwandeinbau im Atelier belaufen sich auf rund 452 400 Euro. Finanziert wird die Maßnahme über eine Zuwendung in Höhe von 339 300 Euro sowie einen Eigenanteil der Gemeinde Niedergörsdorf von etwa 113 100 Euro.

Weitere Infos zum Kulturzentrum „Das Haus“ unter www.dashaus-alteslager.de

Von Isabelle Richter