Keine Ackerflächen für Solaranlagen

Niedergörsdorf

Der Bauausschuss der Gemeinde Niedergörsdorf ist sich einig, dass für den Bau von Solaranlagen künftig nur Deponie- und Konversionsflächen freigegeben werden sollen. Ein Beschluss dazu soll den Gemeindevertretern in der Sitzung am 26. Februar vorgelegt werden. Die Mitglieder des Bauausschusses gaben ihre Empfehlung für ein positives Votum in ihrer jüngsten Sitzung ab. Mit dem Beschluss habe die Gemeinde eine Handlungsgrundlage. Die vermehrten Anfragen von Investoren könnten so mit Verweis auf die Entscheidung der Gemeindevertreter schneller und einfacher abgelehnt werden.

Mehrheit will landwirtschaftliche Prägung erhalten

Die Bauausschussvorsitzende Anja Bruckbauer ( SPD) erklärte zusammenfassend: „Wir hatten uns in der letzten Sitzung schon dafür ausgesprochen, dass wir aufgrund der stark landwirtschaftlich geprägten Situation der Gemeinde wirklich nur solche Flächen zur Verfügung stellen.“ Obwohl in den anfänglichen Diskussionen darüber nicht alle Bauausschussmitglieder und Gemeindevertreter für eine strikte Eingrenzung auf Deponie- und Konversionsflächen waren, ist sich die Mehrheit nach wie vor einig, dass die Ackerflächen der Gemeinde geschützt werden müssen.

Bodo Tietze (Bürgergemeinschaft) zeigte sich zufrieden mit der Beschlussvorlage. Für ihn geht die Diskussion in die richtige Richtung. Zustimmung gab es auch von Wolfgang Loof. Der sachkundige Einwohner begrüßte die bevorstehende Entscheidung.

Von Isabelle Richter