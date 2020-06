Niedergörsdorf

Bürgermeisterin Doreen Boßdorf ( Bürgergemeinschaft) hatte es in der Sitzung der Gemeindevertretung im Mai schon angekündigt: Mit Unterstützung des neuen Mitarbeiters im Bauamt soll die Infrastruktur der Gemeinde Niedergördorf in Form eines Katasters digital dokumentiert werden. Wie Bauamtsleiter Ron Peterson in dieser Woche im Bauausschuss erklärte, sind die Arbeiten dazu schon weit fortgeschritten. „Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht und durch Hilfe unseres neuen Mitarbeiters alle kommunal eigenen und gewidmeten Straßen aufgenommen“, so Peterson.

Bessere Planung von Straßensanierungen

Ebenfalls im Kataster aufgeführt seien detaillierte Informationen zu jeder Straße wie die Kilometrierung, die Nutzungsklasse oder das Material sowie Informationen über den Zustand. Zum Sinn dahinter erklärte Ron Peterson, dass die digitale Erfassung etwa im Bereich Straßensanierung wichtig sei, um Baumaßnahmen über die Jahre besser planen zu können.

„Die Kataster unterstützen uns bei allen Prüf-, Wartungs- und Instandsetzungszyklen“, so der Bauamtsleiter. Dadurch könne die Verwaltung genau sehen, welche gerade abgeschlossene Maßnahme wie lang hält und wann sie wiederholt werden muss. Zudem ergänzte Peterson: „Wenn wir alle Straßen aufgenommen haben, wissen wir auch, an welchen Stellen sich beispielsweise Radwege eignen werden.“

Straßenleuchten werden codiert

Auch die Straßenbeleuchtung ist in Niedergörsdorf Dauerthema. Bisher wurden Ausfälle direkt an die Gemeinde oder im Netz über das Portal „Maerker“ gemeldet. Im Kataster sichtbar sei laut Ron Peterson nun „die gesamte Ortsnetzbeleuchtung im Gemeindegebiet“ mit Informationen zu Leuchtentyp, Verbrauch, Lichtpunkthöhe und Steuerung. Laut Peterson bekommt jede einzelne Straßenlampe eine Codierung. Demnach wird es für Bürger künftig einfacher, eine defekte Straßenleuchte zu melden.

Jede Straßenleuchte in der Gemeinde Niedergörsdorf bekommt bald einen eigenen Code. Quelle: Isabelle Richter

Weiterhin informierte der Bauamtsleiter darüber, dass auch zum kommunalen Eigenbestand an Liegenschaften eine Datenbank erstellt werden soll. „Wir haben uns vorgenommen, das im Januar nächsten Jahres soweit abzuschließen, dass wir eine digitale Struktur haben“, so Peterson zum Plan.

Zu den gemeindeeigenen Gebäuden zählen sechs Kitas, 15 Dorfgemeinschaftshäuser, 16 Trauerhallen, 29 Spielplätze, 21 Sportlerheime und Sportplätze sowie sieben sonstige Einrichtungen wie die Hochzeitsmühle in Dennewitz oder die Gemeindeverwaltung. In der Bestandsaufnahme noch nicht enthalten seien laut Peterson alle Objekte in Fremdverwaltung und Vermietung wie einzelne Wohnungen oder Wohnblöcke.

Ziel: Funktionserhaltung der eigenen Gebäude

Für die bisher erfassten Gebäude soll später ein Schnellzugriff auf verschiedenste Eckdaten möglich sein. Darunter Informationen zur Baukonstruktion und zum Sanierungsstand sowie die Maßnahmewertung zur Instandhaltung. „Das Gebäudemanagementsystem soll Grundlage für kleinere Renovierungen, aber auch größere Sanierungen sein. Letztendlich geht es aber um den Wert und die Funktionserhaltung der Liegenschaft“, so der Bauamtsleiter. Darüber hinaus wolle man so eine klare Übersicht über den Auslastungsgrad, Nutzerverträge und Einnahmen bekommen.

Die Frage, ob sich eigentlich die über eine Hausverwaltung vermieteten Objekte rentieren oder der Gemeinde nur ein Klotz am Bein sind, blieb offen. Da die Mietobjekte in den Bereich der Kämmerei fallen, schlug Doreen Boßdorf vor, das Thema in der kommenden Sitzung der Gemeindevertretung noch einmal aufzugreifen.

Forderung nach Transparenz

Guido Fraustein ( Bürgergemeinschaft) brachte im Bauausschuss ein Beispiel aus dem aktuellen Haushaltsplan ein. Dort seien Erträge aus der Hausverwaltung von 230.000 Euro sowie Aufwendungen von 220.000 Euro für die Hausverwaltung aufgelistet. „Das würde ja bedeuten, das sämtliche verpachteten und vermieteten Objekte hier im Grunde 10.000 Euro im Jahr einbringen“, so Fraustein. Er bat deshalb um eine Übersicht von der Hausverwaltung. Diese einzuholen sei auch sofort möglich, da die Daten digital gespeichert sein müssten.

Auch Edeltraut Liese (Linke) will endlich Klarheit. Sie forderte mehr Transparenz und Aufklärung über die Mietobjekte und erklärte: „Wir möchten das jetzt wirklich wissen.“ Wolfgang Loof ( Bürgergemeinschaft) stimmte seinen Vorrednern zu und kommentierte abschließend: „Das Thema ist jetzt tatsächlich locker mal drei Jahre alt.“

Von Isabelle Richter