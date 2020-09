Niedergörsdorf

In der Gemeinde Niedergörsdorf soll in Zukunft weiterer Wohnraum entstehen. Laut Bauamtsmitarbeiterin Karin Seidel befänden sich derzeit zwei größere Projekte in Vorbereitung. Konkret wollen Investoren sowohl die Mühle in der Friedensstraße im Ortsteil Niedergörsdorf und das ehemalige Asylantenheim in der Friedrich-Engels-Straße in Altes Lager zu Mietshäusern umbauen.

Der Haken: Vor allem in der Friedensstraße könnte es dadurch zu einem Parkplatzproblem kommen. Laut Karin Seidel plant der Investor das Objekt zu einem Komplex mit 35 Einraumwohnungen auszubauen. Im öffentlichen Bereich sei der dafür benötigte Parkraum allerdings nicht vorhanden. Zudem befürchtet die Verwaltung, dass die 15 Parkplätze sowie ein Behindertenparkplatz am nahegelegenen Bahnhof dann ständig belegt wären, obwohl diese eigentlich für Pendler und Reisende zur Verfügung stehen sollen.

Verwaltung: Bisher gab es keine Probleme

Um solchen Problemen vorzubeugen, werden Eigentümer deshalb schon in vielen Städten über eine Satzung dazu verpflichtet, genügend Parkflächen zu schaffen. Seit 2003 dürfen Kommunen über eine eigene Stellplatzsatzung selbst regeln, wie viele Stellplätze für Autos oder Fahrräder auf dem jeweiligen Grundstück oder in der Nähe nachgewiesen werden müssen. Die Gemeinde Niedergörsdorf hat eine solche Satzung noch nicht. „Bisher hatten wir eigentlich gar keine Probleme“, so Karin Seidel zum Hintergrund. Mit Blick auf die Zukunft, könnte eine Satzung eventuell helfen.

Die Parkflächen am Bahnhof in Niedergörsdorf. Quelle: Isabelle Richter

Ob eine Satzung überhaupt sinnvoll ist, wurde bereits vorab im jüngsten Bauausschuss am Dienstagabend diskutiert. Die Bauausschussmitglieder sprachen sich am Ende gegen Stellplatzsatzung aus. Aus Sicht der Ausschussmitglieder gebe es zum einen noch genügend Platz in der Gemeinde – zum anderen gebe es noch andere Wege, um dem befürchtete Parkplatzproblem vorzubeugen. Darüber hinaus würde die Satzung beispielsweise langjährig ansässige Händler oder Gastronomen vor zum Teil unlösbare Probleme stellen.

Satzung könnte der Gemeinde Chancen verbauen

Anja Bruckbauer ( SPD) hält die Aufstellung einer Stellplatzsatzung nicht für nötig. Laut Bruckbauer ziehe die Satzung etwa einen höheren Kosten- und Zeitaufwand nach sich, da damit zusätzliche Aufgaben auf die Verwaltung zukommen. Zum Beispiel: Die ausgewiesenen Parkflächen nach Brandenburgischer Stellplatz- und Garagenverordnung auf verschiedene Kriterien zu prüfen oder im Nachhinein zu kontrollieren, ob die Parkflächen tatsächlich auch so wie angegeben hergestellt wurden.

Darüber hinaus gab Anja Bruckbauer zu Bedenken, dass man mit einer Satzung ebenfalls an allen eigenen öffentlichen Einrichtungen zusätzliche Parkplätze schaffen müsste. Darunter die Blönsdorfer Grundschule oder das Kulturzentrum „Das Haus“. Zudem ergänzte sie: „Weiterhin stellt sich für mich auch die Frage, ob man sich dadurch nicht an manchen Stellen etwas verbaut.“

Als Beispiel nannte sie eine leerstehende Arztpraxis in Oehna. „Wenn dort tatsächlich wieder ein Arzt kommt und die Praxis nutzen will, muss auch dieser die Stellplätze nachweisen und das eben nicht im öffentlichen Raum.“ Zur Schaffung von Parkplätzen verpflichtet wären außerdem auch Eigentümer, die ihre Garage zu einem kleinen Geschäft umbauen wollen oder die neuen Betreiber, wenn sie einen Gasthof übernehmen.

Investoren sollten eigenes Interesse haben

Mit Blick auf die geplanten Wohnungen zeigte Bruckbauer zwar Verständnis für die Befürchtung der Verwaltung, erklärte aber abschließend: „Ich denke, da sind wir im ländlichen Raum auch so flexibel, dass wir dann mit den Investoren auf eine andere Art und Weise versuchen müssen, die Stellplatzproblematik zu lösen.“

Auch die anderen Ausschussmitglieder lehnten eine Stellplatzsitzung ab. Wolfgang Loof (Bürgergemeinschaft) unterstützte Bruckbauers Argumentation und erklärte: „Für mich ist die Sache so, dass hier ein völlig überflüssiges Bürokratiemonster auf uns zu käme.“ Darüber hinaus warf er ein, dass die Investoren aus wirtschaftlichen Gründen vermutlich sogar selbst ein Interesse daran haben, eigene Parkflächen anzubieten.

Von Isabelle Richter