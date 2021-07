In der Georg-Büchner Straße in Altes Lager soll die Regenentwässerung erneuert werden. Die Planung wird mit Zustimmung des Hauptausschusses in Auftrag gegeben. Auch für die Friedensstraße in Niedergörsdorf gibt es Pläne. Dort hat allerdings die Gemeindevertretung das letzte Wort.