Niedergörsdorf

An diesem Sonntag steht die Bundestagswahl an. Alle Wahlberechtigten haben dann die Chance, ihre Stimme abzugeben und über die Entwicklung Deutschlands mitzuentscheiden. Auch für Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Niedergörsdorf ging es vorab schon einmal ins Wahllokal. Im Rahmen der U18-Wahl konnten sie im Jugendclub Jump testen, wie so ein Wahltag eigentlich abläuft. Auch wenn sie das Ergebnis in diesem Wahljahr selbst noch nicht beeinflussen können, hat sich nach der Aktion gezeigt, für welche politischen Themen sie sich interessieren und welche Parteien bei ihnen vorne liegen.

Aktion soll Nachwuchs bestärken zur Wahl zu gehen

Wie der Amtsleiter für Bildung, Jugend und Sport, Peter Baade berichtet, bekamen die Grünen und die Tierschutzpartei mit jeweils mehr als 22 Prozent die meisten Stimmen im gesamten Wahlkreis. In Niedergörsdorf waren den Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren vor allem die Themen Bildung und Mobilität wichtig, so Baade rückblickend. Auffällig auch: Eine Stimme erhielten von ihnen nicht unbedingt die bekannten Volksparteien, sondern überwiegend Kleinstparteien.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Peter Baade hatten sich einige schon im Vorfeld intensiver mit dem Thema Wahlen beschäftigt und den Wahl-O-Mat genutzt, um für sich herauszufinden, welche Parteiprogramme mit ihrer eigenen Meinung am ehesten übereinstimmen. Mit den jüngeren Teilnehmern wurden dagegen grundlegende Dinge besprochen. „Bei den Zehn- bis Elfjährigen war es erstmal wichtig, ihnen das Thema Wahlen so einfach wie möglich zu erklären, damit sie sich darunter etwas vorstellen können“, erklärt Peter Baade. „Wir haben uns dann zum Beispiel das Thema Schule herausgenommen und geguckt, was die Parteien dazu für Meinungen haben.“

Wichtig war es zudem, Unsicherheiten abzubauen. Denn viele Kinder und Jugendliche wissen gar nicht, was sie bei einer Wahl genau tun müssen , so Peter Baade. Die Folge: Sie fühlen sich überfordert und meiden es als Erwachsene vielleicht sogar, zur Wahl zu gehen. Zum Hintergrund der Aktion erklärt Baade deshalb: „Unser Ziel war es, dass die Kinder herkommen und das Thema Wahlen mit einem guten Gefühl verbinden und dann auch mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gehen.“ Auch in Zukunft soll die U18-Wahl deshalb wieder in Niedergörsdorf stattfinden.

Von Isabelle Richter