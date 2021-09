Niedergörsdorf

Aufgrund eines technischen Defektes kam es am Freitagmorgen in einem Rohrbecker Kuhstall zum Ausbruch eines Brandes. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, bevor es größeren Schaden an Gebäude oder Tieren anrichten konnte. Scheinbar brannte ein Sicherungskasten. Der Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Von MAZonline