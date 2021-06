Niedergörsdorf

„Das Thema verfolgt uns schon mindestens drei Jahre und was wir bisher rausbekommen haben, ist, dass die Gemeinde nicht zuständig ist“, erklärte der sachkundige Einwohner, Wolfgang Loof, im jüngsten Bauausschuss. Seine Fraktion Bürgergemeinschaft wünscht sich Aufklärung zum Thema Abfalldeponie Lindow/Malterhausen. Diese ist zwar genehmigt und wird vom Umweltamt des Landkreises Teltow-Fläming überwacht – die Fraktion Bürgergemeinschaft zweifelt jedoch daran, dass der Betreiber sich an die Vorgaben hält und Abfälle über die genehmigte Höhe hinaus dort lagert.

Landesbergbauamt gibt Auskunft

Eine letzte Anfrage wurde bereits Anfang des Jahres gestellt, aber bisher noch nicht von der Verwaltung beantwortet. Loof fragte deshalb in der jüngsten Sitzung: „Interessiert sich die Gemeinde eigentlich für Dinge, die im Gemeindegebiet passieren?“ Er schlug vor, das Thema im nächsten Bauausschuss auf die Tagesordnung zu setzen. Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) erwiderte, dass man bereits den Kontakt zum Landesbergbauamt aufgenommen habe. Die Anfrage soll in der kommenden Woche beantwortet werden. Zudem habe sich der für die Kiesgrube, aber nicht für die Deponie zuständige Mitarbeiter angeboten, die Fragen persönlich in der Gemeindevertretersitzung am kommenden Mittwoch zu beantworten.

Ob damit bereits alle offenen Fragen geklärt werden können, bezweifelt Loof. Wie er betonte, ginge es erst einmal nur um die genehmigte Deponie neben der Kiesgrube für die der Kreis zuständig ist. Im nächsten Bauausschuss im August soll die Deponie deshalb einen eigenen Tagesordnungspunkt bekommen.

Von Isabelle Richter