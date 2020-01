Netzwerken in der Verwaltung

Niedergörsdorf

„Das sieht richtig gut aus hier auf unserem Flur“, stellte Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) am Donnerstag in der Niedergörsdorfer Gemeindeverwaltung fest. Rund um die Bürgermeisterin hatten sich am Abend zahlreiche Gäste versammelt. Sie waren der Einladung der 45-Jährigen zum diesjährigen Neujahrsempfang gefolgt.

In vielerlei Hinsicht ein Neuanfang

Viele nutzten die Gelegenheit zum Netzwerken. Darunter Ortsvorsteher und Gemeindevertreter sowie Doreen Boßdorfs Amtskollegen David Kaluza aus Dahme und Stefan Scheddin aus Nuthe-Urstromtal und wichtige Partner, wie die Regionalmanagerin der Lokalen Aktionsgruppe, Bianca Moeller und der Landtagsabgeordnete Erik Stohn ( SPD).

Mit musikalischer Untermalung von Enrico Körner und Henry Bednarczyk ließ Doreen Boßdorf zunächst das Jahr 2019 Revue passieren. „Es war in vielerlei Hinsicht ein Neuanfang“, sagte die Bürgermeisterin rückblickend. „Ich habe im letzten Jahr viele Gespräche geführt, viele Menschen kennengelernt und viele Geschichten gehört.“

Freibad Oehna : Es läuft alles nach Plan

Auch in diesem Jahr hat die Gemeinde Niedergörsdorf sich einiges vorgenommen. Ganz klar im Fokus stünden laut Boßdorf aktuell die Sanierungsarbeiten im Freibad Oehna und die geplante Wiedereröffnung im Mai. Der positive Bescheid für die benötigten Fördermittel flatterte noch im Dezember ins Haus. Und auch sonst läuft alles nach Plan. Die Ausschreibungsfrist für das Freibad endete am 7. Januar. Die Vergaben für die Maßnahme sollen im Hauptausschuss am 29. Januar um 19 Uhr in der Gemeindeverwaltung erfolgen.

Boßdorf fordert mehr Unterstützung vom Land

Ein großes Dankeschön sprach die Bürgermeisterin zudem an die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus. Auch in 2019 hatten sich die Ehrenamtler maßgeblich für die Sicherheit der Einwohner eingesetzt. Mit Bedauern erklärte die 45-Jährige deshalb, dass die finanziellen Mittel der Gemeinde Niedergörsdorf nicht ausreichen, um den Kameraden die nötige Unterstützung zu bieten. Doreen Boßdorf nutzte die Chance am Donnerstag deshalb auch, um darauf hinzuweisen, wie dringend die ländlichen Kommunen die Unterstützung des Landes Brandenburg brauchen.

Von Isabelle Richter