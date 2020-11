Niedergörsdorf: Bürgermeisterin erklärt Rufbus-Nutzung

Niedergörsdorf

Einwohner der Gemeinde Niedergörsdorf haben ab Dezember die Möglichkeit, den Rufbus zu nutzen. Wie die Verwaltung bereits Anfang Oktober erklärte, will die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming das Angebot mit dem Fahrplanwechsel zum 13. Dezember starten. Weil viele Einwohner der Gemeinde bisher aber noch nicht wissen, wann und wie flexibel das Angebot künftig von ihnen genutzt werden kann, erläuterte Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) jüngst die wichtigsten Eckdaten zur Rufbus-Nutzung.

„Es ist so, dass man sich tatsächlich eine Wunschzeit aussuchen kann“, so die Bürgermeisterin. „So kann ich zum Beispiel vorher anrufen und sagen, ich möchte um 9.30 Uhr mit dem Rufbus von der Schule in Blönsdorf zur Gemeindeverwaltung in Niedergörsdorf.“ Der Rufbus fährt ab Mitte Dezember montags bis freitags in der Zeit von 5.30 bis 21.30 Uhr und samstags, sonntags sowie feiertags von 8.30 bis 21.30 Uhr.

Bus fährt täglich und an Feiertagen

Gebucht werden kann die Fahrt mit dem Rufbus noch kurzfristig bis zu 60 Minuten vorher. Bis 17 Uhr des vorangegangenen Tages müssen jedoch angemeldet werden: Fahrten von Montag bis Freitag zwischen 5.30 und 8 Uhr sowie Fahrten am Wochenende und an Feiertagen zwischen 8.30 und 9.30 Uhr. Dies kann laut der Bürgermeisterin sowohl digital über die Rufbus-App oder täglich in der Zeit von 5 bis 17 Uhr unter Telefon 03371/62 81 81 erfolgen.

Für die Nutzung des Rufbusses gilt der normale Tarif. Hinzu kommt ein Komfortzuschlag in Höhe von einem Euro pro Person und pro Fahrt. Weiterhin gab Doreen Boßdorf den Hinweis: „Der Rufbus fährt nicht, wenn 30 Minuten vor oder nach der Wunschzeit ein Linienbus fährt.“

Infos im Netz oder über Plakate an Haltestellen

Schon jetzt kann der Rufbus in den Ortsteilen Langenlipsdorf, Zellendorf, Oehna, Bochow, Rohrbeck und Dennewitz genutzt werden, da sich diese Ortsteile bereits auf dem Weg der schon bestehenden Buslinie befinden. Ab Mitte Dezember können auch alle restlichen Ortsteile der Gemeinde von dem Angebot profitieren. Weitere Informationen zur Nutzung gibt es im Netz unter www.vtf-online.de oder in der Rufbus-App. Darüber hinaus erklärte Doreen Boßdorf: „In den Bushaltestellen werden dazu auch Plakate angebracht.“ Weiterhin seien auch die Ortsvorsteher und Gemeindevertreter über das Angebot informiert worden und können bei Fragen weiterhelfen.

Von Isabelle Richter