Bürgermeisterin will Rufbus für alle Ortsteile

Doreen Boßdorf will eine Linien-Erweiterung des Rufbusses beim Landkreis Teltow-Fläming beantragen. Damit soll das Angebot in Zukunft für das gesamte Niedergörsdorfer Gemeindegebiet gelten. Die Gemeindevertretung begrüßte das Vorhaben der Bürgermeisterin und stimmte dem Beschluss in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig zu.