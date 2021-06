Mit Denny Müller hat der Ortsteil nach über einem Jahr wieder einen Ansprechpartner. Die Gemeinde freut sich über den engagierten 35-Jährigen, der in Zukunft wieder einiges im Dorf anschieben will. Eine erste Aktion folgt schon Ende Juni.

Denny Müller ist der neue Ortsvorsteher in Lindow. Der engagierten 35-Jährigen will in Zukunft einiges im Dorf anschieben. Quelle: Isabelle Richter