Niedergörsdorf

Inwieweit können die Gemeindevertreter beim Kauf und Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken oder Immobilien mitreden? Diese Frage stellt sich die Fraktion Bürgergemeinschaft seit Beginn des Jahres. In der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung hakte Guido Fraustein (Bürgergemeinschaft) bei der Verwaltung genauer nach. Der Grund: Ihm liegt eine Kaufanfrage für eine Niedergörsdorfer Immobilie und die Ablehnung der Verwaltung vor. Fraustein wollte wissen, warum die Gemeindevertreter darüber nicht informiert wurden. Denn auf die Anfrage seines Fraktionskollegen Martin Münch in der vorherigen Sitzung war ihnen noch etwas anderes gesagt worden.

Münch wollte im Januar wissen, ob die Gemeindevertretung generell darüber informiert wird, wenn es einen Kaufinteressenten für gemeindeeigene Grundstücke oder Immobilien gibt oder nur dann, wenn die Verwaltung auch die Absicht hat, eine Fläche oder ein Objekt zu verkaufen. Kämmerin Martina Schlanke erklärte Münch damals, dass es bisher noch keine Anfragen für Käufe gab, die die Verwaltung ablehnt und selbst wenn, würde dies dennoch zur Diskussion gestellt.

Boßdorf: „Thema wurde hochgespielt“

Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) bestätigte die von Guido Fraustein angesprochene, vorliegende Anfrage und erklärte dazu: „Es gab eine Anfrage zu einem Objekt, das noch vermietet und nicht gekündigt ist.“ Laut der Bürgermeisterin bestünde die Option für einen Verkauf deshalb noch nicht. Dies habe sie dem Interessenten schriftlich mitgeteilt. Sollte sich der aktuelle Stand ändern, könne der Interessent aber erneut anfragen. „Beziehungsweise würden wir dann auf ihn zukommen“, so Doreen Boßdorf. Generell stellte die Bürgermeisterin zum Umgang mit Kaufanfragen klar: „Wenn es um Objekte geht, würden wir die Gemeindevertreter informieren.“ Darüber hinaus erläuterte sie, dass kommunale Grundstücke nur veräußert werden können, wenn diese entbehrlich sind – also für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben künftig nicht mehr benötigt werden.

Über die Kritik von Guido Fraustein, Informationen über eine Kaufanfrage zurückgehalten zu haben, erklärt Doreen Boßdorf rückblickend: „Das Thema Immobilienkauf wurde sehr hochgespielt. Steht eine Immobilie zum Verkauf, wird das diskutiert.“ In der Kaufanfrage ging es laut Boßdorf um eine kurze Mail, ob ein Gebäude zum Verkauf stehe. „Daraus wurde eine Grundsatzdiskussion gemacht“, so die Bürgermeisterin auf MAZ-Nachfrage. „Ich sehe das als ein Geschäft der laufenden Verwaltung.“

Um mehr Klarheit darüber zu bekommen, welche Gebäude die Gemeinde Niedergörsdorf überhaupt besitzt, inwiefern und von wem sie genutzt werden und in welchem Verhältnis Aufwendungen und Einnahmen stehen, fordern die Gemeindevertreter schon länger eine detaillierte Übersicht. Im Zuge der Diskussion wurde im September zunächst die Gründung der Arbeitsgemeinschaft (AG) Gemeindeeigene Grundstücke beschlossen. Ein Treffen gab es bislang noch nicht. Wie Doreen Boßdorf nun auf MAZ-Nachfrage erklärte, soll das Thema nun auch nicht mehr innerhalb einer AG, sondern in einem anderem Rahmen besprochen werden.

„Es gibt keine Zusammenarbeit von Gemeindevertretern und Verwaltung in einer Arbeitsgemeinschaft“, so die Bürgermeisterin in dieser Woche zum aktuellen Stand. „Wir werden nach und nach die einzelnen Immobilien im Bauausschuss betrachten und dafür sehen die Gemeindevertreter Unterlagen in der Verwaltung ein.“ Für die kommende Sitzung des Bauausschusses Ende März gebe es dazu aber noch keinen Tagesordnungspunkt.

Von Isabelle Richter