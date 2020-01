Ein Jahr im Amt: Gute Bilanz für die Bürgermeisterin

Niedergörsdorf

Für Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) begann genau vor einem Jahr ein neuer Lebensabschnitt. Am 2. Januar 2019 fuhr sie das erste Mal in ihr neues Büro und startete offiziell ihren ersten Arbeitstag als Bürgermeisterin der Gemeinde Niedergörsdorf. Nach einem Jahr hat sie sich eingelebt – wobei sie das gar nicht wirklich musste.

Denn Doreen Boßdorf erinnert sich: „Eigentlich habe ich mich recht schnell angekommen gefühlt. Als ich am 2. Januar das erste Mal nach Niedergörsdorf gefahren bin, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich in eine fremde Umgebung fahre.“

25-jährige Erfahrung machte ihr den Start leicht

Auch die Arbeitsabläufe hat die Mutter zweier Kinder schnell durchblickt. Denn die ehemalige Mitarbeiterin der Verwaltung des Landkreises Teltow-Fläming wusste, was auf sie zukommt. „Bei den Verwaltungsaufgaben habe ich nichts auf dem Tisch gehabt, wo ich sage, da habe ich noch nichts von gehört. Das war schon wirklich ein Vorteil, dass ich das schon 25 Jahre mache.“

Was die Bürgermeisterin dagegen neu kennenlernen musste, waren alle 22 Ortsteile der Gemeinde Niedergörsdorf. Das vergangene Jahr nutzte sie deshalb unter anderem auch dafür, die einzelnen Dörfer zu besuchen und dort mit den wichtigsten Akteuren vor Ort zu sprechen. Alle Ortsteile hat die 45-Jährige bisher noch nicht geschafft – aber immerhin: In 15 Orten hat sich die Bürgermeisterin bereits persönlich vorgestellt.

Leute vor Ort kennenlernen

Bei den Dorfbewohnern kam der direkte Kontakt gut an. Laut Doreen Boßdorf sei der Schlüssel für ein harmonisches Miteinander eine gute Kommunikation. Die Bürgermeisterin erklärt: „Wir suchen das Gespräch, auch wenn es Kritik gibt und es besteht aber auch Verständnis in den Orten, dass das Geld nicht für alle Maßnahmen reicht und wir Prioritäten setzen müssen.“

Doreen Boßdorf habe deshalb in ihrem ersten Jahr als Bürgermeisterin großen Wert darauf gelegt, die Leute vor Ort wahrzunehmen und mit ihnen zu reden. Laut Boßdorf habe dies geholfen, dass Kleinigkeiten zeitnah erledigt werden konnten und nicht immer wieder nachgehakt werden musste.

In der Niedergörsdorfer Gemeindevertretung wird oft diskutiert. Aber auch dort geht es sachlich zu. Quelle: Uwe Klemens

Auch die Amtsinhaber der Nachbarkommunen schauen deshalb mit Respekt auf die neue Bürgermeisterin der Gemeinde Niedergörsdorf. Lob gab es für sie beispielsweise von der Bürgermeistern aus Luckenwalde, Elisabeth Herzog von der Heide. Der Eindruck: Die 45-Jährige macht ihren Job gut.

Freibad war größte Herausforderung

Trotzdem: Obwohl Doreen Boßdorf organisiert und sachlich auftritt, gab es in ihrem ersten Amtsjahr auch einige Dinge, die sie vor Herausforderungen stellten. Der Chlorgasunfall im Freibad Oehna war auch für sie ein Schock. „Zum Anfang war erstmal die Angst, dass dem Mitarbeiter etwas passiert ist und die Verwaltung wusste auch erstmal nicht, wie geht es jetzt weiter und an welche Stellen müssen wir uns wenden“, erinnert sich Doreen Boßdorf.

Darüber hinaus stand auch die Entscheidung, das Freibad 2019 nicht zu öffnen, in der Kritik. „Es gab auch viele Vorwürfe, dass wir die Chlorgasanlage nicht einfach ausgetauscht und neu angefangen haben.“ Dass die Technik nun aber grundsaniert wird, hält die Bürgermeisterin nach wie vor für die richtige Entscheidung, um im Mai wieder sicher in die Badesaison starten zu können.

Trotz Stress: Genug Zeit für die Familie

Aufgaben wie diese haben auch der Bürgermeisterin zeitlich viel abverlangt. Die 45-Jährige hatte damit jedoch schon vor ihrem Amtsantritt gerechnet. Ihre Familie kommt deshalb aber nicht zu kurz. Für die Ehefrau und Mutter ist ein gutes Zeitmanagement wichtig.

„Man muss es sich einteilen. Es ist oft so, dass ich erst um zehn, halb elf zu Hause bin. Und da muss ich eben gucken, dass ich zwischendurch etwas Privates mache.“ Ihre Kinder hole sie deshalb oft am frühen Nachmittag aus Kita und Schule ab. „Dann fahre ich um fünf, halb sechs wieder los. Das lässt sich auch gut händeln“, so Boßdorf.

Prioritätenplan und Werterhaltung

Für die Zukunft wünscht sich die Bürgermeisterin, dass die Gemeinde Niedergörsdorf sich weiterhin so gut entwickelt. Ein Plan, welche Maßnahmen Priorität haben, müsse laut Doreen Boßdorf in diesem Jahr erarbeitet werden. Darüber hinaus sagt sie: „Das, was wir haben, muss sicher nutzbar sein.“ Demnach sei auch für sie die Werterhaltung ein großes Thema.

Weiterhin soll auch die Verwaltung künftig moderner werden. Die Bürgermeisterin möchte ein Ratsinformationssystem und damit noch mehr Transparenz schaffen. Ob das in 2020 schon umgesetzt werden kann, ist jedoch unklar. Klar ist jedoch, dass die Gemeinde ihr geringes Budget sinnvoll nutzen muss. Denn ohne Fördermittel könnte sie sich viele Bauprojekte oder ein neues Feuerwehrfahrzeug gar nicht leisten.

Von Isabelle Richter