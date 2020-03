Dorfläden bieten jetzt auch Lieferservice an

„Tanja’s Landladen“ in Blönsdorf hat weiterhin geöffnet. Inhaberin Tanja Dümiche ist dankbar, dass ihr die Kunden sie auch jetzt unterstützen. Die 34-Jährige öffnet ab sofort auch montags und bietet einen Lieferservice an. Sommers Hofladen in Altes Lager macht es ähnlich.