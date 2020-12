Seehausen/Niedergörsdorf

In Seehausen ging am Dienstagabend wortwörtlich ein Lichtlein auf. Vor dem Haus von Familie Sturm am Dorfanger strahlt nun die nächsten Wochen eine große Eins. Wer jetzt denkt, dass sei ein Hinweis auf die Hausnummer, der irrt sich. Denn die leuchtende Zahl ist Teil des lebendigen Adventskalenders, den es in diesem Jahr erstmals in Seehausen gibt. Bis zum Heiligabend am 24. Dezember wird nun täglich eine weitere Zahl sichtbar und sowohl in den Morgenstunden von 6 bis 8 Uhr, als auch am Nachmittag ab 16.30 Uhr leuchten.

Welches Haus welche Zahl hat, bleibt zuvor geheim. Denn wie bei einem echten Adventskalender sollen die Seehausener sich bei einem abendlichen Spaziergang selbst auf die Suche nach dem nächsten „Türchen“ machen. Laut Ortsvorsteherin Andrea Judt-Schuknecht sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. So können die gebastelten Zahlen der Einwohner lebensgroß im Vorgarten stehen oder auch nur ganz klein im Fenster hängen. „Die Zahlen sind überall im Ort verteilt und reichen vom Anger über die Neue Straße bis in Richtung Bahnhof“, erzählt die Ortsvorsteherin.

Anzeige

Verwirklichung eines lang gehegten Wunsches

Den Wunsch nach solch einem Adventskalender hegt der Seehausener Stammtisch schon seit Jahren. Bisher fehlte am Ende jedoch immer die Zeit, um das Vorhaben kurzfristig in die Tat umzusetzen. Denn normalerweise haben die Seehausener mit der Organisation der vielen Feste alle Hände voll zu tun. Da in diesem Jahr aber weder das Erntefest noch das Herbstfeuer stattfinden konnten und auch der beliebte Weihnachtsmarkt ausfallen muss, hatte der Stammtisch dieses Mal genug Luft.

Mit Unterstützung von Holzgestalter Thomas Rülicke ging Andrea Judt-Schuknecht auf die Suche nach Einwohnern, die mitmachen. Die Resonanz war groß. „Wir hatten am Ende sogar mehr als 24 Haushalte, die mitmachen wollen“, erzählt die Ortsvorsteherin. Da die Tradition weitergeführt werden soll, bekommen ein paar Einwohner die Chance einfach im nächsten Jahr.

Weihnachtsgeschichte kommt per WhatsApp

Gesehen hatte Andrea Judt-Schuknecht so einen Adventskalender das erste Mal vor Jahren in Berlin und bei einem Ausflug an die Ostsee in Graal-Müritz. Auch aus dem Niedergörsdorfer Ortsteil Malterhausen kennt sie das Konzept. Neben dem Aufleuchten der Zahlen sollte es in Seehausen auch noch täglich eine gemeinsame Aktivität geben. Geplant war es ein Buch mit fortlaufenden Weihnachtsgeschichten weiterzureichen und daraus vorzulesen.

Alternativ wird das Ganze nun virtuell umgesetzt. In der WhatsApp-Gruppe „Dorfklatsch“ postet Einwohnerin Andrea Schelske nun jeden Tag ein Kapitel der Weihnachtsgeschichte. Andrea Judt-Schuknecht hofft, dass der Adventskalender viele Seehausener in der Adventszeit rauslockt. Immerhin ist es derzeit fast die einzige Möglichkeit, sich irgendwie zu begegnen. „Ich denke, es ist eine gute Sache, wenn man sich am Abend auf der Straße begegnet und sich von Weitem wenigstens Hallo sagen kann“, so die Ortsvorsteherin.

Lesen Sie auch

Auch in Niedergörsdorf hat sich vor zwei Jahren die Tradition etabliert, dass die Verkehrsinsel in der Dorfmitte zur Adventszeit festlich geschmückt wird. Mit einem Weihnachtsbaum fing alles an. Seit vergangener Woche lassen Kugeln, Anhänger und Lichter die Fläche wieder strahlen. Angebracht wurden sie von Adelheid Jütz und ihrer Nachbarin Tina Scholder, nachdem ein fleißiges „Heinzelmännchen“ zuvor wie immer still und heimlich den Baum gebracht hatte.

Die Verkehrsinsel in Niedergörsdorf ist in der Adventszeit ein echter Hingucker. Quelle: Isabelle Richter

Neben der Tanne zieren seit dem Wochenende zudem ein Weihnachtmann mit Schlitten und ein Eisengestell von Rosi Thiel sowie ein überdimensionaler Adventskranz mit selbstgemachten Kerzen aus Holz von Marlen und Sebastian Seidel die Insel, dessen Anblick nicht mehr nur die Einwohner erfreut. Denn Adelheid Jütz verrät: „Viele haben schon mit dem Auto angehalten und dort fotografiert.“

Von Isabelle Richter