Die Gemeinde Niedergörsdorf erhöht die Friedhofsgebühren. Eine entsprechende Änderung der Satzung haben die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich mit zwei Gegenstimmen beschlossen. Die Satzung tritt mit der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.

Schon im Bauausschuss im Februar waren die neuen Friedhofsgebühren Thema. Damals konnten die Ausschussmitglieder keine Empfehlung für den vorgelegten Entwurf aussprechen. Bemängelt wurden die hohen Preissprünge – etwa bei der Nutzung der Trauerhallen. Laut Kalkulation der Verwaltung müssten diese von bisher 0 auf 350 Euro erhöht werden. Grund für die Erhöhung der Friedhofsgebühren sind die steigenden Kosten für die Gemeinde. Darüber hinaus waren die Gebühren seit 2015 nicht angehoben worden und schon lange nicht mehr kostendeckend.

Gemeinde schraubt bei Trauerhallen deutlich zurück

Vor der Beschlussfassung vor wenigen Tagen hatte sich Niedergörsdorfs Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) noch einmal mit den Gemeindevertretern getroffen, um darüber zu beraten, welche Änderungen im Entwurf möglich wären. Wie Doreen Boßdorf der MAZ nun berichtet, habe man sich auf einen Kompromiss geeinigt. Sie erklärt: „Die Trauerhallen sind alle in einem Zustand, der sehr desolat ist. Trotzdem haben wir ja Unterhaltungskosten.“

Verwaltung und Gemeindevertreter erarbeiten Kompromiss: Bei den Trauerhallen werden die Gebühren heruntergeschraubt. Quelle: Isabelle Richter

Die zuvor kalkulierten 350 Euro seien aber auch aus Verwaltungssicht nicht gerechtfertigt. Zum Hintergrund erklärt sie: „Im Moment ist es so, dass die Angehörigen die Trauerhallen sauber halten. Wenn wir aber die 350 Euro nehmen, müssten wir auch dafür sorgen, dass die Trauerhallen gereinigt werden, weil das sonst keiner einsieht.“ Demnach habe man die Gebühr auf 50 Euro heruntergeschraubt, so die Bürgermeisterin.

Deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen Niedergörsdorfer dagegen bei den Grabstättengebühren. Sie steigen bis zu 300 Prozent. Ein Urnengrab kostet statt bisher 340 Euro bald knapp 900 Euro. Gleichzeitig werden die Nutzungsrechte verkürzt – auf nur noch einmalig 15 Jahre bei Urnengrabstätten und anonymen Grabstätten sowie 20 Jahre bei Reihen-, Kinder- und Familiengrabstätten. Zudem steigen auch die Gebühren für die jährlichen Verlängerungen darüber hinaus.

Kritik an der Satzung gab es jüngst von der CDU und Bürgergemeinschaft. Konrad Ertl (CDU) und Guido Fraustein (Bürgergemeinschaft) stimmten gegen die Anpassung. Ertl etwa könne nicht nachvollziehen, dass die Gemeinde die Gebühren zu Lasten der Bürger deutlich anziehe und dagegen im freiwilligen Bereich an bestimmten Stellen weniger Wert auf Wirtschaftlichkeit lege. Der Gemeindevertreter spielt unter anderem auf das Kulturzentrum „Das Haus“ an, das im vergangenen Jahr für Diskussionen sorgte. Ähnlich sehen es Teile der Bürgergemeinschaft. Dort erklärte man während des Haushaltsbeschlusses 2022 im Dezember, dass man sich auch für das „Haus“ ein wirtschaftlicheres Konzept wünsche.

Extreme Preissprünge sollen in Zukunft vermieden werden

Doreen Boßdorf weiß, dass die höheren Gebühren eine zusätzliche Belastung für die Bürger sind – allerdings erklärt sie auch: „Der Sprung wäre gar nicht so groß, wenn wir zwischendurch angepasst hätten, aber das haben wir eben nicht gemacht.“ Weil die Gemeinde Niedergörsdorf sich in der Haushaltssicherung befinde, müsse sie wirtschaftlich handeln.

Hinzu käme, dass die Gemeinde dem Wunsch nach anonymen Grabstätten nachkomme. Diese müssten nicht nur angelegt, sondern danach auch gepflegt werden. Gewinn mache die Gemeinde mit der Anpassung nicht – die Satzung sei lediglich kostendeckend. Um den Niedergörsdorfern solche Gebührensprünge künftig aber zu ersparen, plant die Verwaltung nun eine regelmäßige Anpassung der Satzung. Wegen sich ändernder Ansprüche und Aufwendungen empfiehlt der Gesetzgeber diese alle zwei bis drei Jahre.

