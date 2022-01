Niedergörsdorf

Soll sich ein zusätzlicher Mitarbeiter künftig um die Bäume in der Gemeinde Niedergörsdorf kümmern oder wird eine externe Firma damit beauftragt, ein Baumkataster zu erstellen? Diese Frage wurde im vergangenen Jahr umfangreich diskutiert und während des Haushaltsbeschlusses 2021 noch vertagt. Mitte 2021 stimmte die Mehrheit der Gemeindevertreter dann endgültig für die externe Vergabe.

Zum aktuellen Stand erklärte Bauamtsleiter Ron Peterson nun, dass die Verwaltung lange nach einem Ingenieurbüro gesucht habe. Wegen der Kürze der Zeit können nicht alle Bäume sofort in einem Kataster erfasst werden. Rund 10.000 Bäume – so die Schätzung des Bauamtes im vergangenen Jahr – liegen im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Niedergörsdorf.

Niedergörsdorf will zuerst Bäume an Ortsverbindungsstraßen und Spielplätzen ins Kataster aufnehmen

Laut Peterson sollen bestimmte Bereiche priorisiert und als erstes erfasst werden. Dazu der Bauamtsleiter konkret: „Diese Prioritäten werden sicherlich die Bäume an den Ortsverbindungsstraßen sein oder die an öffentlichen Spielplätzen.“ Eine erste Ausschreibung soll demnächst erfolgen. Weitere Aufträge zur Erweiterung des Baumkatasters werden in den kommenden Jahren folgen.

Grund für die Erstellung eines Baumkatasters ist, dass sich die Gemeinde im Falle eines Schadens rechtlich absichern muss. Denn als Straßenbaulastträger muss die Gemeinde dafür Sorge zu tragen, dass von den Bäumen keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgeht. Durch Stürme war in der Vergangenheit schon öfter Totholz von Bäumen herabgestürzt – Schäden gab es bisher aber noch nicht.

Darüber hinaus sollen mit dem Kataster auch die Vitalität der Bäume regelmäßig überprüft und mit bestimmten Pflegemaßnahmen erhalten werden. Denn aufgrund von Schädlingsbefall mussten in der Vergangenheit mitunter schon mehrere stattliche Bäume in Niedergörsdorf gefällt werden.

Entwidmung von Straßen wird Thema im Bauausschuss sein

Im für Mitte Februar geplanten Bauausschuss soll es außerdem um die Entwidmung von Straßen im Gemeindegebiet gehen. Dazu gab der Niedergörsdorfer Gemeindevertreter Martin Münch (Bürgergemeinschaft) den Hinweis, dass nur entwidmete Straßen gefördert werden können. Die Widmung ist nach dem Straßen- und Wegerecht eine Allgemeinverfügung, durch die Straßen, Wege und Plätze die Eigenschaft einer „öffentlichen Straße“ erhalten. Durch die Widmung sei es für Waldbesitzer aktuell jedoch schwierig, Fördermittel für den Waldwegebau zu bekommen.

Laut Bauamtsleiter Peterson wird das Thema derzeit ebenfalls bearbeitet. Erste Ergebnisse zur Entwidmung von gemeindeeigenen Straßen sollen im Ausschuss vorgestellt werden. Kürzlich in die Zuständigkeit der Gemeinde übergegangen sind per Beschluss übrigens der Lessingweg 1 bis 1a sowie 3 bis 3a im Ortsteil Altes Lager.

Von Isabelle Richter