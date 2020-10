Niedergörsdorf

Die Reaktionen auf einen digitalen Nachhilfekurs für Einsteiger in der Gemeinde Niedergörsdorf ist groß. Auf der einen Seite gibt es viele Interessenten, die an dem Kurs teilnehmen wollen – auf der anderen Seite meldeten sich viele Einwohner auf den Aufruf vor rund zwei Wochen als ehrenamtliche Helfer. Nun soll demnächst ein erster Testkurs starten, um zu sehen, wie der Termin angenommen wird und wobei die Teilnehmer Hilfe brauchen. Vorausgesetzt die aktuellen Entwicklungen lassen ein Treffen bis dahin zu.

Im jüngsten Sozialausschuss berichtete die Seniorenbeiratsvorsitzende Marlis Heldner jedenfalls, dass sie bereits mit Ortsvorstehern gesprochen hätte, um das geplante Angebot in den Ortsteilen publik zu machen. Denn laut Marlis Heldner sollte heutzutage jeder die Grundkenntnisse im Umgang mit den digitalen Medien draufhaben, um ein selbständiges Leben zu führen und zur Not selbst agieren zu können. Das fange laut der 70-Jährigen schon beim Heraussuchen einer Zug- oder Busverbindung an. „Das sind alles Dinge, die wir heute einfach können sollten“, so Marlis Heldner.

Anzeige

Idee kam im Sozialausschuss gut an

In den Kursen habe man zudem auch andere digitale Anfänger um sich herum und brauche deshalb keine Hemmungen haben. Auch beim Sozialausschuss kam die Idee gut an. Die sachkundige Einwohnerin Marita Marufke schlug jedoch vor, sich demnächst auf einen ersten konkreten Termin zu einigen und diesen in der Fläming-Info zu bewerben, damit sich Interessierte darauf einstellen können.

Frank Woitzik ( AfD) merkte daraufhin noch an, dass die digitalen Nachhilfekurse nicht explizit als Seniorenveranstaltungen beworben werden sollten, sondern Einwohner aller Altersgruppen mit der Einladung angesprochen werden. Immerhin gäbe es auch weit Jüngere, denen der Umstieg auf das Smartphone oder Tablet noch schwerfällt. Paul Schuknecht ( SPD) warf zudem ein, dass man im Vorfeld des Kurses die konkreten Fragen der Interessenten aufnehmen sollte, damit darauf auch eingegangen werden kann. Geklärt werden könnten in diesem Rahmen auch tiefergehende Fragen – beispielsweise, mit welchem Virenprogramm man seine Daten auf dem Laptop am besten schützt.

Automat für VR-Bank nur in Altes Lager rentabel

Auch die Schließung der VR-Bank in Niedergörsdorf war erneut Thema. In der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirates wurde nochmals der Standort des Selbstbedienungs-Pavillons in Altes Lager kritisiert. Viele Kunden fühlen sich bei der Nutzung unwohl. Zudem sei der Pavillon wohl auch schon als Schlafplatz genutzt worden. Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) hatte deshalb noch einmal bei der VR-Bank nachgehakt, ob es die Möglichkeit gibt, einen Automaten in einem der Dorfläden aufzustellen. In dieser Sache gibt es jedoch keine zufriedenstellende Antwort.

Wie Doreen Boßdorf berichtete, hat die VR-Bank ganz konkrete Gründe für den Standort in Altes Lager. „Aus Sicht der Bank ist ein Automat nur rentabel, wenn er Fremdkunden zieht“, so die Bürgermeisterin. „Nur dann macht die Bank Geld und das ist in Altes Lager der Fall.“ Auch Guido Fraustein (Bürgergemeinschaft) bestätigte, dass dies ein gängiges Argument der Banken sei. Demnach sei es auch schwierig, andere Banken dafür zu gewinnen, einen Automaten in einem der Dorfläden aufzustellen. Marlis Heldners Kommentar zur Begründung der VR-Bank: „Haben die schonmal was von Kundenservice gehört?“ Viele Einwohner ärgern sich nach wie vor über die Situation und fühlen sich hängengelassen. Immerhin soll demnächst aber eine erste Schulung von der VR-Bank zum Thema Online-Banking in der Gemeinde Niedergörsdorf angeboten werden. Alles Weitere müssen sich die Einwohner dann wohl selbst in ihren digitalen Nachhilfekursen beibringen.

Von Isabelle Richter