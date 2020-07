Altes Lager/Jüterbog

Fahrradfahren liegt bei vielen Deutschen diesem Jahr wieder im Trend. Auch in Jüterbog und Niedergörsdorf ist der Boom deutlich zu spüren. Beim Jüterboger Fahrradhändler „Radsport Glombik“ ist die Nachfrage nach Reparaturen oder neuen Fahrrädern seit Beginn der Saison hoch. „Momentan ist sehr viel los“, bestätigt Marcel Hilbert am Dienstag. Überraschend sei das zwar nicht, denn der Fahrradmechaniker erklärt: „Es ist ein Saisongeschäft. Das ist jedes Jahr so.“ Allerdings komme neben dem üblichen Ansturm im Frühjahr und Sommer nun auch noch der bei vielen neu entfachte Bewegungsdrang durch die Corona-Pandemie hinzu.

Weil viele ihren Urlaub nun vermehrt zu Hause verbringen, sind ausgiebige Radtouren durch die Region noch mehr gefragt als sonst. „Es ist schon so, dass die Leute mehr Fahrrad fahren“, so Marcel Hiberts Eindruck. Der Fahrradmechaniker kann den Boom nachvollziehen, denn er ist selbst ein leidenschaftlicher Radler. „Ich fahre jedes Jahr zwischen 20 000 und 25 000 Kilometer“, erzählt Hilbert. Welches Gefährt für einen selbst am besten geeignet ist, können Kunden beim Fachhändler im Jüterboger Wursthof herausfinden. Laut Marcel Hilbert nutzen viele die persönliche Beratung, um schlussendlich das perfekte Fahrrad für sich zu finden.

Fläming-Skate in diesem Jahr noch voller

Dass ein Fahrradtyp in diesem Jahr besonders gefragt ist, konnte der Fahrradmechaniker bisher noch nicht feststellen. E-Bikes sind jedoch auch in dieser Saison beliebt. Die seien laut Marcel Hilbert gerade für ältere Radler ideal, da der Kraftaufwand geringer ist. Für Leute, die sich mit dem Fahrrad fit halten oder sich richtig auspowern wollen, empfiehlt der Experte jedoch Räder ohne Elektroantrieb. Auch hier gibt es passende Modelle für jeden Fahrradtyp – je nachdem, wie sportlich aktiv der Fahrer damit sein möchte.

Auch Paul Pangritz kann die aktuelle Freude am Radsport verstehen und hat den diesjährigen Fahrrad-Boom bereits auf der Fläming-Skate beobachtet. Laut Pangritz werden die Strecken in diesem Sommer noch einmal deutlich mehr genutzt als sowieso schon. Er findet die Entwicklung gut und hofft, dass die Freude am Fahrradfahren auch nach Corona weiter anhält.

Selbstreparatur: Schnell und kostengünstig

Selbst bei Jugendlichen sind Fahrradtouren in diesem Jahr wieder richtig gefragt. Im Jugendclub Jump dürfen sie im Ferienprogramm nicht fehlen. Doch was ist, wenn das Fahrrad nicht mehr so funktioniert, wie es soll? In den meisten Fällen kann das Problem schon mit ein paar einfachen Handgriffen wieder behoben werden, weiß Paul Pangritz.

Daumen hoch: Nach der Reparatur freuen sich die Kinder über das neue Fahrgefühl. Quelle: Isabelle Richter

Der Jugendarbeiter bot am Dienstagnachmittag im Jump einen Reparaturworkshop für die Niedergörsdorfer Kids an. Laut Paul Pangritz war dieser von den Kindern und Jugendlichen selbst gewünscht worden. Der Jugendarbeiter ist im Jump bereits bekannt für seine handwerklichen Fähigkeiten und kennt auch die Basics, mit denen man sein Fahrrad schnell und ohne großen Aufwand wieder zum Laufen bringt. „Ich bin selbst immer viel Fahrrad gefahren und habe mir dadurch einiges angeeignet“, so Pangritz. Um das eigene Fahrrad wieder in Gang zu bringen, müsse man „meistens nicht viel Geld in die Hand nehmen“, findet er.

Kinder brauchen verkehrssichere Fahrräder

Auch am Dienstag stellten die Kinder und Jugendlichen schnell fest, dass ein bisschen Öl auf der Kette oder ein paar Einstellungen an der Schaltung oder den Bremsen schon viel bewirken können. Darüber hinaus glänzten die Fahrräder nach dem Putzen fast wie neu.

Neben dem Erlernen wertvoller Pflegetipps soll der Workshop die Mädchen und Jungen zudem für das Thema Verkehrssicherheit sensibilisieren. Denn nur ein intaktes Fahrrad ist auch im Straßenverkehr zuverlässig und kann Unfälle vermeiden. Denn wie Paul Pangritz berichtet, nutzen viele Kinder aus Niedergörsdorf das Fahrrad vor allem, um mobil zu sein und von zu Hause zum Jump zu fahren oder sich mit ihren Freunden zu treffen. „Das sind hier teilweise ganz schöne Entfernungen. Die Kinder sind einfach auf das Fahrrad angewiesen“, so der Jugendarbeiter.

Von Isabelle Richter