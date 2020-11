Niedergörsdorf

Wenn das geliebte Haustier auf einmal verschwunden ist, bricht für seine Besitzer oft eine Welt zusammen. Auch Andrea Schütze und ihr Mann Siegfried aus Niedergörsdorf kennen das Gefühl. Seit dem 13. Oktober haben sie ihre geliebte „Mie“ nicht mehr gesehen. Bisher fehlt von der Katze jede Spur. „Wir haben schon rundherum alle Leute befragt und im Wald gesucht“, erzählt Andrea Schütze. Auch über Whats-App hat die Besitzerin bereits einen Aufruf gestartet. Bisher blieben die Versuche jedoch erfolglos. Andrea Schütze will die Hoffnung nicht aufgeben, dass „Mie“ noch unversehrt ist und lässt deshalb nichts unversucht. „Vielleicht hat sie jemand gefunden und weiß nicht, wohin sie gehört“, sagt die Tierfreundin. „Oder sie ist irgendwo eingesperrt.“

Auffällig an der Katze ist das laute Atmen

„Mie“ wurde im vergangenen September in Niedergörsdorf aufgenommen. Wie Andrea Schütze berichtet, kam sie als Fundkatze zu ihr. „Sie hatte ganz verklebte Augen“, so die Besitzerin. Das Fell von „Mie“ ist grau-weiß mit einem deutlich erkennbaren rotbraunen Anteil. Darüber hinaus ist die Katze kastriert und fällt besonders durch ihr lautes Atmen auf. „Sie war schon mal drei Tage weg“, erzählt Andrea Schütze. Dass „Mie“ mittlerweile aber seit vier Wochen nicht nach Hause gekommen ist, bereitet ihr Kummer. „Die Ungewissheit ist schlimm“, so Andrea Schütze.

Dabei hat die Tierfreundin erst einen großen Verlust verschmerzen müssen. Bei ihrer Katze „Nastya“ gab es jedoch schnell die traurige Gewissheit: Sie hatte einen Unfall nicht überlebt. „Es ist heute noch schlimm für mich“, sagt Andrea Schütze. Umso mehr hofft sie, dass „Mie“ doch noch nach Hause zurückkehrt. Auch einen Finderlohn bieten sie und ihr Mann demjenigen an, der ihnen die Katze zurückbringt.

Info: Hinweise dazu, wo sich „Mie“ befinden könnte, nimmt Familie Schütze unter Telefon 033741/8 07 10 entgegen.

Von Isabelle Richter