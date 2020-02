Fastnachten im Lalido

Langenlipsdorf

Gerade erst wurde die Fastnachtszeit im Fläming eröffnet, da steht auch schon wieder das Ende der beliebten Tradition an. Seit Jahren finden die Feierlichkeiten im Ortsteil Langenlipsdorf ihren großen Abschluss. Dort wird der Saal im Lalido erfahrungsgemäß noch einmal richtig voll. Den Anfang machen am heutigen Freitag ab 20 Uhr die Frauen. Die Gäste können sich wieder auf ein lebendiges Tanzprogramm freuen. Am Sonnabend geht es direkt weiter. Dann folgt ab 20 Uhr die Jugendfastnacht. Am Sonntag wird zudem in Kostümierung gezempert.

Neuheit bei den Platzmeistern

„In der Zeit herrscht bei jedem absoluter Ausnahmezustand“, berichtet Benjamin Schulze. Der 28-Jährige wird sich in diesem Jahr als Platzmeister durch die Langenlipsdorfer Jugendfastnacht tanzen. Unterstützung bekommt er dieses Mal jedoch nicht wie gewohnt von einem weiteren Platzmeister, sondern von einer Platzmeisterin.

„Die kleine Neuheit“, so Benjamin Schulze, soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden. Denn laut des 28-Jährigen gibt es inzwischen mehr weiblichen als männlichen Nachwuchs. Weil es immer schwerer wurde, zwei männliche Platzmeister zu finden, sei man nun das erste Mal auf die Variante mit einer Dame umgestiegen. Tina Bloch (27) hat als erste Frau die Ehre.

Gezempert wird am Sonntag auch noch

Eröffnet wird die Jugendfastnacht mit einer ersten Saalrunde der Platzmeister. Danach bekommen die Gäste in jeder Tanzrunde den Hut auf und müssen für die Tänzer ebenfalls eine Runde schmeißen. Immerhin: In Langenlipsdorf werden sie dafür auch auf Händen zur Bar getragen. Zum Zempern am nächsten Morgen schafft es deshalb nicht jeder pünktlich. Aber das ist auch nicht so schlimm. Denn Benjamin Schulze erklärt: „Wir sind eigentlich den ganzen Tag im Ort unterwegs.“

Das Zempern wird in Langenlipsdorf ausgiebig zelebriert. „Manche bauen richtige Stände vor ihrem Haus auf“, so der diesjährige Platzmeister. Auch die Verkleidung zu einem bestimmten Motto ist Tradition. Dieses Mal lautet das Thema: Tiere. „Wir hoffen natürlich, es passieren keine Wildunfälle“, sagt Benjamin Schulze und lacht. Am 7. März sind dann übrigens noch die Männer dran. Auch ihr Fastnachts-Programm kann der 28-Jährige nur empfehlen.

Von Isabelle Richter