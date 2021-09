Niedergörsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf hat ein Problem mit der Löschwasserversorgung. Wie die MAZ bereits berichtete, fehlen derzeit 21 Löschwasserbrunnen, um den Brandschutz innerorts zu gewährleisten. Die Kosten von über einer Million Euro übersteigen jedoch das Budget der Gemeinde. Mit der Beantragung von Fördermitteln für drei Löschwasserbrunnen soll nun zeitnah erste Abhilfe geschaffen werden. Entstehen sollen die Brunnen in Kurzlipsdorf, Schönefeld und Seehausen. In letzterem Ortsteil hatte es erst im Juni massive Probleme mit der Bereitstellung von Löschwasser gegeben (die MAZ berichtete).

Versorgung reicht in einigen Ortsteilen nicht aus

Obwohl Gemeindewehrführer Patrick Bellin die jüngsten Bemühungen der Gemeinde begrüßt, reichen drei Löschwasserbrunnen schlichtweg nicht aus, um die Gesamtsituation zu ändern. Wie der erläutert, schreibt die Bauordnung eindeutig vor, dass die Kommune eine ausreichende Versorgung mit Löschwasser sichern muss. Wo dies nicht der Fall ist, können bauliche Anlagen nicht genehmigt werden.

Laut Bellin ist das in Niedergörsdorf bereits Realität. „Wir können nach Rücksprache mit dem Landkreis ganz offen sagen, dass es in einigen Ortsteilen der Gemeinde zu Problemen mit der Genehmigung von Bauanträgen kommen wird“, so der Gemeindewehrführer. Er fordert deshalb von der Verwaltung und den politischen Vertretern, das Thema Löschwasserversorgung aktiv anzugehen.

In der jüngsten Gemeindevertretersitzung erklärte er auf Nachfrage zur Löschwassersituation: „Im Moment muss man schlicht und einfach sagen, dass wir in vielen Ortsteilen das nehmen, was wir kriegen können.“ Im Notfall kosten die weiten Wege entscheidende Minuten. Zudem sei ein höherer personeller und materieller Aufwand nötig. Dass die Gemeinde es sich nicht leisten kann, sofort 21 Brunnen zu finanzieren, sei Patrick Bellin zwar klar – allerdings betont er auch: „Ich muss leider feststellen, dass die meisten den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt haben.“

Laut Bellin müsse man sich schnellstens Gedanken über alternative Finanzierungsmethoden machen. Der Gemeindewehrführer sieht zum Beispiel in der Vergnügungssteuer eine mögliche Einnahmequelle. Er findet: Die Satzung von 2007 muss dringend überarbeitet werden. Dass die Gemeinde Niedergörsdorf lediglich 15 Prozent des Eintrittspreises oder Endgeltes vom Veranstalter verlange, sei bei dem Aufwand, den man für die Absicherung von Festivals mit mehreren 1000 Besuchern habe, nicht verhältnismäßig – zumal andere Kommunen im Vergleich dazu deutlich höhere Steuersätze verlangen und die Veranstalter selbst dann noch genug daran verdienen.

Das Löschwasser über weite Wege anfahren zu müssen, kann das im Notfall entscheidende Minuten kosten. Quelle: Victoria Barnack

Viel andere Optionen gibt es zudem nicht. Auf die jüngste Nachfrage von Gemeindevertreter Paul Schuknecht (SPD), ob sich die Gemeinde Niedergörsdorf mit Zwischenlösungen behelfen könne, bis nach und nach alle Löschwasserbrunnen gebaut sind, antwortete Patrick Bellin, dass es zwar Alternativen gibt, ähnlich wie für die Brunnen aber auch dafür das Budget fehlt. So sei etwa die Nutzung bestehender Löschwasserzisternen ausgeschlossen. Diese seien noch aus DDR-Zeiten und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Neue seien dagegen ebenso teuer in der Anschaffung wie das Bohren eines Brunnens. Damit das Wasser nicht gefriert, müssten die Zisternen im Winter außerdem beheizt werden, so der Gemeindewehrführer.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Nutzung öffentlicher Trinkwasserleitungen ist möglich – aber nur unter Verwendung von Systemtrennern. Dort liege der Stückpreis laut Bellin bei rund 1000 Euro. Bei 14 Ortswehren müsste je Wehr mindestens einer dieser Systemtrenner vorhanden sein. Auch dieser Bedarf war in der Vergangenheit in der Verwaltung angemeldet, aber aus Kostengründen Jahr für Jahr gestrichen worden.

Von Isabelle Richter