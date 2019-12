Zahlreiche Besucher folgten der Einladung der Gemeinde Niedergörsdorf und kamen am Donnerstagnachmittag in die Verwaltung. In gemütlicher Atmosphäre eröffnete Hauptamtsleiterin Andre Schütze die letzte Ausstellung in diesem Jahr. Im Anschluss konnten die Gäste sich durch den kleinen Adventsmarkt stöbern.