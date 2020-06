Niedergörsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf ist seit Jahren als Festivalregion bekannt. Wegen der Corona-Pandemie ist es in diesem Jahr rund um den Flugplatz Altes Lager jedoch ruhiger als sonst. Bekannte Großveranstaltungen wie das Biker-Festival „Motorcycle Jamboree“ mussten bereits abgesagt und auf das kommende Jahr verschoben werden. Veranstalter Stephan Zebisch hat nun aber gute Nachrichten. Ab dem 1. Juli will er wieder ein wenig Festival-Feeling nach Niedergörsdorf bringen.

Stephan Zebisch ist einer von drei Geschäftsführern der Addicted to Music GmbH. In Niedergörsdorf hat er Großes vor. Quelle: Isabelle Richter

Anzeige

Der 38-Jährige ist einer von drei Geschäftsführern der Addicted to Musik GmbH. Mit seiner riesigen Crew – darunter Veranstaltungstechniker der Mainzer Firma High Rise – ist er schon seit Anfang der Woche mit dem Aufbau einer 180 Quadratmeter großen Trailerbühne beschäftigt. Am kommenden Mittwoch wird dort als erstes das DJ-Duo Gestört aber GeiL auftreten. Zudem haben auch die Berliner Bands Culcha Candela und MiA sowie Popsänger Mike Singer und 80er-Ikone Nena ihren Auftritt bestätigt. Für die Besucher gibt es außerdem ein weiteres Highlight: Sie dürfen die Shows ihrer Lieblingskünstler vor der Bühne verfolgen und endlich wieder tanzen.

Weitere MAZ+ Artikel

Mit Anpassung und Kreativität gegen die Krise

Um das zu ermöglichen, haben Stephan Zebisch und sein Team ein durchdachtes Konzept entwickelt, bei dem das Niedergörsdorfer Ordnungsamt nichts zu beanstanden hatte. „Die Zusammenarbeit war sehr gut“, so Zebisch. Die Open-Air-Reihe in Niedergörsdorf ist coronatauglich und war aus der Not heraus entstanden. Denn Stephan Zebisch weiß, mit welchen Problemen die Eventbranche aktuell zu kämpfen hat.

Der 38-Jährige begleitet normalerweise Bands wie ACDC oder Metallica auf Tour und ist international unterwegs. Zudem ist er selbst Musiker und damit sogar doppelt von der Krise betroffen. „Die ganze Veranstaltungsbranche wird bis Anfang nächsten Jahres keine richtige Arbeitssituation haben“, erklärt Zebisch. Deshalb müsse man sich der Situation anpassen und kreativ werden.

Veranstalter hofft auf Vernunft der Besucher

Auch bei den Open Air-Konzerten in Niedergörsdorf gelten die Abstandsregeln. Alle 1000 Besucher bekommen einen eigenen Stuhl zugewiesen. Die Stühle seien mit dem nötigen Abstand im Boden verankert. „Die Leute müssen an ihrem Platz bleiben, aber sie können dabei gerne aufstehen und feiern“, erklärt der Veranstalter.

Darüber hinaus sei es wichtig, eine Maske bei sich zu tragen. Denn beim Toilettengang oder dem Kauf von Essen und Getränken ist der Schutz ein Muss. Um Begegnungen auf dem Konzertgelände zu vermeiden gebe es außerdem nur Gänge, die in eine Richtung führen. „Natürlich müssen wir auch an die Vernunft der Leute appellieren und darauf hoffen, dass jeder sich an die Regeln hält“, sagt Stephan Zebisch.

Culcha Candela will ungenutzte Energie versprühen

Auch die angekündigten Künstler hoffen, dass die Event-Reihe bis Ende August ohne Probleme abläuft. Die vier Jungs von Culcha Candela freuen sich nämlich schon auf ihren Auftritt am 16. Juli. „Durch die aktuelle Situation ist es nicht nur für uns, sondern auch für alle im Kultur- und Veranstaltungsbereich tätigenden Menschen sehr schwer geworden, überhaupt zu spielen“, erklärt die Band. „Umso größer war die Freude über die Anfrage aus Niedergörsdorf.“

Aufbauarbeiten für die Open-Air-Reihe in Niedergörsdorf. Quelle: Isabelle Richter

Dass Culcha Candela dort sogar wieder vor einer Meute Menschen spielen dürfen, sei für die Bandmitglieder „fast schon wie in einem normalen Sommer.“ Umgekehrt können sich auch die Konzertbesucher auf Spaß einstellen. „Unsere Shows sind ohnehin berühmt dafür, das ganze Publikum einzubeziehen und gemeinsam eine kollektive Party zu feiern. Es hat sich bei uns ganz viel ungenutzte Bühnenenergie angestaut, die nun in Niedergörsdorf endlich raus darf“, kündigen Culcha Candela an.

MiA : Einer der ersten Auftritte nach neuem Album

Auch bei MiA steigt die Vorfeude auf den Auftritt am 26. Juli. Sängerin Mieze Katz erklärt: „Wir kommen nach Niedergörsdorf, weil wir die Möglichkeit haben, dort ein Konzert zu spielen, und das finden wir super!“ Ende März ist das neue Album “Limbo” erschienen. „Seitdem warten wir sehnsüchtig darauf, endlich das komplett neue Programm unter die Leute zu bringen“, sagt die Frontfrau. Die Situation sei auch für die Band komplett neu, aber aufregend.

Die Anfahrt zum Konzertgelände erfolgt vom Ortsteil Niedergörsdorf über den Malterhausener Weg. Über Schilder werden Besucher zum Ziel geführt. Am Eingang gibt es Ordner, die die Gäste anweisen. „Zwischen 40 und 50 Leute“, sagt Stephan Zebisch, arbeiten an einem einzigen Konzertabend vor Ort.

Festival-Fans kommen voll auf ihre Kosten

Geboten wird den Besuchern bis Ende August ein vielseitiges Programm für alle Altersgruppen. Laut Zebisch sei auch ein Kinderfest in Planung. Zudem soll es für Klassik-Fans ein Konzertangebot geben. Der Einlass für die abendlichen Veranstaltungen erfolgt am frühen Abend – gespielt werden darf bis 22 Uhr. Ansonsten fasst Stephan Zebisch zusammen: „Es gibt hier alles, was es auf einem Festival auch gibt.“ Der Veranstalter freut sich ebenfalls auf ein Stück Normalität. „Das fehlt mir schon sehr“, so Zebisch zum fehlenden Tour-Alltag.

Den Künstlern geht es ähnlich. Culcha Candela berichten: „Wir haben die Bühne und unsere Crew auf und hinter der Bühne wirklich vermisst und freuen uns darauf, mit allen, die in der Corona Zeit Konzerte vermisst haben, wieder gemeinsam zu feiern. Natürlich mit Abstandskonzept und gegebenenfalls Maske. Safety first!“

Info: Weitere Infos zum Lineup in Niedergörsdorf sowie Tickets gibt es im Netz unter www.addictedtomusic.rocks

Von Isabelle Richter