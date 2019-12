Finanzielle Unterstützung für Betroffene

Schönefeld

Das Thema Windenergie sorgt auch in der Gemeinde Niedergörsdorf regelmäßig für Diskussionsstoff. In der jüngsten Sitzung der Niedergörsdorfer Gemeindevertretung kam die Problematik erneut auf den Tisch. Allerdings ging es dieses Mal um eine Art Friedensangebot.

Die Firma Energiequelle möchte ein Projekt im Niedergörsdorfer Ortsteil Schönefeld mit finanziellen Mitteln aus ihrer 2016 gegründeten Stiftung unterstützen. Durch die Beantragung von Fördermitteln könnte der Ortsteil bis zu 150 000 Euro für die Sanierung seines Dorfgemeinschaftshauses bekommen.

Auswirkungen entschädigen und Image aufpolieren

Schönefeld befindet sich in unmittelbarer Nähe eines Windeignungsgebietes und gehört damit zu den direkt betroffenen Ortschaften. Die Folge: Durch Drehbewegungen, Lichtreflexion, Blitzlichter sowie visuelle Störungen durch Masten und Rotoren kommt es zu einer Beeinträchtigung des menschlichen Wohlbefindens. Darüber hinaus können die Windräder durch Lärm, Schattenwurf und Infraschall auch gesundheitliche Auswirkungen bei den direkt betroffenen Dorfbewohnern hervorrufen.

Um die negative Haltung gegenüber Windkraftanlagen ein wenig zu mindern, fördert die Firma Energiequelle mit ihrer Stiftung unter anderem Projekte im Bereich Heimatpflege, Brauchtum, Jugend- und Altenhilfe sowie Sport. Eine kurze Erläuterung zum Hintergrund der Stiftungsarbeit und zur Vorgehensweise für die Beantragung von Fördermitteln, gab der Energiequelle-Projektentwickler David Lang den Gemeindevertretern während ihrer jüngsten Sitzung.

Sanierung in den nächsten Jahren nicht geplant

Klar ist: Die Gemeinde Niedergörsdorf könnte die finanzielle Unterstützung der Stiftung gut gebrauchen. Denn dem Wunsch zur Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Schönefeld könne in den nächsten Jahren nicht entsprochen werden, da der Gebäudezustand bedenklich sei und es einer grundhaften Sanierung bedürfe.

Die Gemeindevertreter fanden das Angebot der Firma Energiequelle angemessen – vor allem, weil es lediglich um eine Entschädigung für die bisher aufgestellten Anlagen ginge und keine Besänftigungsstrategie zum Bau neuer Anlagen sei.

Freigabe von Ackerflächen weiter in der Diskussion

Klaus-Peter Gust (Grüne) stimmte ebenfalls für die Beantragung von Fördermitteln. Die positive Abstimmung einiger anderer Gemeindevertreter empfand er hingegen als unredlich. Gusts Begründung: „Auf der einen Seite lehnen wir erneuerbare Energien ab und auf der anderen Seite nehmen wir jetzt das Geld. Wenn wir uns von Energiequelle unterstützen lassen, dann müssen wir auch signalisieren, dass wir offen für erneuerbare Energien sind.“

Bodo Tietze (Bürgergemeinschaft) – persönlich von Windparks betroffen – wollte sich dagegen kein schlechtes Gewissen einreden lassen. Er erwiderte: „Ich finde nicht, dass wir uns hier irgendwo zwiespältig benehmen. Ich finde eher, es steht uns zu.“

Auch Bernd Dieske (Linke) schaltete sich in die Diskussion ein und gab die Anregung noch einmal über die Ansiedlung von Photovoltaik in der Gemeinde zu diskutieren. Der Bauausschuss hatte sich bereits darüber beraten und war sich einig, keine Ackerflächen für Solarenergie freizugeben. Laut Dieske gäbe es aber auch Ackerflächen mit sehr niedrigen Bodenwerten, die eventuell doch in Frage kämen.

Gemeinde will sich Rechtssicherheit einholen

Im Zuge der Beschlussfassung zur Beantragung von Fördermitteln bei der Energiequelle-Stiftung riet Dieske außerdem dazu, sich rechtlich abzusichern. Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) erklärte daraufhin: „Es gab die Empfehlung der Kommunalaufsicht, sich noch einmal mit dem Antikorruptionsbeauftragten des Landkreises in Verbindung zu setzen.“ Dieser solle der Gemeinde die Sicherheit verschaffen, dass sie hinterher nicht des Verdachts der Vorteilsnahme beschuldigt werden könne.

Von Isabelle Richter