Niedergörsdorf: Gefundener Hund wird im Tierheim Hasert betreut

Niedergörsdorf

Das Luckenwalder Tierheim Hasert teilte am Donnerstag mit, dass ein Hund in der Gemeinde Niedergörsdorf gefunden wurde. Das herrenlose Tier irrte bereits seit rund eineinhalb Wochen dort herum und konnte nun eingefangen werden. Wo der Hund genau herkam, ist unklar. Bei dem Tier handelt es sich um einen 30 bis 35 Zentimeter hohen Rüden mit dem Felltyp Stockhaar in der Farbe Braun. Der Hund wird auf etwa fünf Jahre geschätzt und ist ziemlich abgemagert. Er befindet sich im Tierheim am Jüterboger Tor 15 in Luckenwalde, wo man jetzt nach dem Besitzer sucht. Erreichen kann man das Tierheim telefonisch unter Tel. 03371/614027.

Von MAZonline