Niedergörsdorfs Bürgermeisterin Doreen Boßdorf bittet die Einwohner der Gemeinde um Unterstützung. Die 45-Jährige startete am Freitag einen öffentlichen Aufruf zum Anfertigen von Mund-Nase-Masken. „Inzwischen ist klar, dass dringend benötigte Schutzmasken absehbar nicht zur Verfügung stehen werden“, heißt es in ihrem Aufruf. Es folgt die dringende Bitte, die Gemeinde beim Nähen der Masken zu unterstützen.

Übergabe nach telefonischer Vereinbarung

„Das Herstellen der Masken ist eine sehr notwendige Hilfe für Einrichtungen in der Gemeinde Niedergörsdorf insbesondere in den Bereichen der Kindertagesstätten, sowie für Schülerinnen und Schüler in der Grundschule Blönsdorf“, erläutert Doreen Boßdorf.

Eine ausführliche Anleitung zur Herstellung der benötigten Masken gebe es im Netz etwa von der Stadt Essen. Zur Übergabe der Masken sollten die Näherinnen und Näher mit der Gemeindeverwaltung vorab einen Termin unter Tel. 033741/69733 vereinbaren. Weiterhin zu beachten sei, dass am Coronavirus erkrankte Personen sich nicht an der Aktion beteiligen dürfen.

Die angefertigten Masken werden von der Gemeinde anschließend dort hin verteilt, wo sie am dringendsten gebraucht werden.

Von Isabelle Richter