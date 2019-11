Gemeinde muss weniger als geplant an Kreis zahlen

Niedergörsdorf

Die guten Nachrichten in der Gemeinde Niedergörsdorf reißen nicht ab: Auch im Hauptausschuss am Mittwochabend hatte Kämmerin Martina Schlanke etwas Positives zu verkünden. In der Haushaltsplanung für 2020 gibt es eine Veränderung in der Finanzrechnung.

Demnach liege der zu erwartende Fehlbetrag nicht mehr bei minus 854.300 Euro, sondern nur noch bei minus 751.800 Euro. „Insofern haben wir im Ergebnishaushalt eine Reduzierung von 102.500 Euro“, schlussfolgerte die Kämmerin.

Planentwurf bezog sich noch auf Zahlen vom Sommer

Hintergrund: Die Umlagegrundlage, die sich aus den eigenen Steuereinnahmen der Gemeinde Niedergörsdorf sowie den vom Land errechneten Schlüsselzuweisungen ergibt, hat sich verringert. Daraus folgt, dass sich für die Gemeinde auch die zuvor daraus errechnete Höhe der zu zahlenden Kreisumlage reduziert.

Laut Martina Schlanke war mit den Zahlen aus dem Sommer im Planentwurf des Gemeindehaushaltes 2020 noch eine Kreisumlage in Höhe von 3.020.500 Euro einkalkuliert worden. „Bei einer konkreten Überprüfung haben wir festgestellt: Wir können hier noch mal reduzieren“, so die Kämmerin weiter.

Kämmerin froh über höheren Überschuss

Für die Gemeinde bedeutet das: Sie hat für außerplanmäßige Aufwendungen im Jahr 2020 zumindest einen größeren Puffer. Denn nach der ersten Rechnung lag der Überschuss lediglich bei 2.400 Euro. Durch den Überschuss von nun insgesamt 104.900 Euro habe die Gemeinde im Notfall einen größeren Handlungsspielraum.

Martina Schlankes Fazit dazu: „Ich bin damit eigentlich sehr zufrieden.“ Dennoch: Die Gemeinde befindet sich weiterhin im Haushaltssicherungskonzept. Demnach können auch in 2020 nicht alle Bedarfe durch den Haushalt gedeckt werden.

Von Isabelle Richter