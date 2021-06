Niedergörsdorf

Seit Beginn der Pandemie hat sich das Lernen für Schüler extrem verändert. Vor allem an den Grundschülern ist die neue Unterrichtssituation nicht spurlos vorbeigegangen. Ihnen fehlen die persönliche Anleitung und Hilfe bei den Aufgaben. Damit sie den Anschluss nicht verlieren und im kommenden Schuljahr gut mitkommen, möchte die Gemeinde Abhilfe schaffen. Im Sozialausschuss im März hatte Schulleiterin Kathrin Obenhaus bereits angefragt, ob Lerngruppen in den Ortsteilen gebildet werden können. Der Sozialausschuss unterstützte die Idee und startete einen Aufruf. Gesucht wurden Freiwillige, die ihre Hilfe anbieten können.

Im jüngsten Sozialausschuss erklärte Sozialarbeiter Peter Baade, dass sich mittlerweile sieben Erwachsene bei der Gemeinde gemeldet haben. Darunter die Gemeindevertreterin Edeltraut Liese (Linke) und die sachkundige Einwohnerin Marita Marufke (SPD). Zum angezeigten Bedarf an der Grundschule „Thomas Müntzer“ sagte Baade: „Frau Obenhaus hat einen Elternbrief fertig gemacht und jetzt den Bedarf abgefragt. Bis Anfang Mai hatten wir zwölf Eltern aus fünf Ortsteilen, die ihr Interesse angezeigt haben.“ Ihre Kinder kommen aus Altes Lager, Langenlipsdorf, Zellendorf, Oehna und Malterhausen. Baade glaubt, dass sich die Zahl der Kinder aber noch erhöhen wird, wenn sich das Angebot erst herumgesprochen hat. Geplant ist es deshalb, so schnell wie möglich mit den Lernhilfegruppen zu starten. Aus Sicht von Paul Schuknecht (SPD) soll das bereits in den Sommerferien passieren. Er erklärte deshalb: „Wir müssten noch vor den Ferien abklären, wie alle zusammenkommen.“ Auch er bot seine Unterstützung an.

Schwerpunkt sind Deutsch, Englisch und Mathe

Im nächsten Schritt sollen die Lerngruppen nach Orten und Schwerpunkten organisiert werden. Wichtig sei es laut Schulleiterin Kathrin Obenhaus in erster Linie, mit den Kindern das Lesen zu üben. Schon regelmäßiges Lesen von Texten kann helfen. Laut Obenhaus haben dort etwa Schüler mit Migrationshintergrund zum Teil großen Nachholbedarf, da abseits des Präsenzunterrichtes kaum deutsch zu Hause gesprochen wurde. Auch Schulanfänger, die das Lesen und Schreiben gerade erst lernen, bräuchten noch Unterstützung, um das Gelernte zu festigen. Darüber hinaus benötigen die Kinder noch Hilfe in den Fächern Englisch und Mathematik.

Edeltraut Liese (Linke) schlug vor, sich mit der Schulleitung in Verbindung zu setzen und zeitnah ein Treffen mit allen Freiwilligen zu organisieren. „Bei dem Treffen können wir dann absprechen, wer was anbietet und für welche Klassen und Kinder“, so Liese. Neben den Lernhilfegruppen bietet auch der Jugendclub „Jump“ in Altes Lager Unterstützung zu den Öffnungszeiten an. Das Angebot wurde in den vergangenen Monaten ebenfalls von Kindern und Eltern genutzt.

Von Isabelle Richter