Blönsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf plant den Kauf eines Grundstückes im Ortsteil Blönsdorf. Der Grund: Die Schülerzahl der Grundschule „ Thomas Müntzer“ wächst und der Platz ist trotz des im Februar 2019 fertiggestellten Anbaus weiterhin knapp. Wie Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) schon in der Vergangenheit andeutete, wird der Platzbedarf in einigen Kitas der Gemeinde und der Grundschule steigen.

Über die Situation an der Grundschule sagt Boßdorf: „Wir haben jetzt 19 Räume, die komplett als Klassenräume genutzt werden.“ Demnach gebe es außer dem Computerraum keine Fachkabinette mehr an der Schule. Weiterhin seien die letzten vier Jahrgänge dreizügig gewesen. Die Verwaltung rechnet damit, dass auch in den kommenden Jahren jeweils drei Klassen in Blönsdorf eingeschult werden.

Auch Niedergörsdorfer Kita braucht mehr Platz

„Im nächsten Schuljahr hätten wir noch nicht das Problem“, so die Bürgermeisterin. In den darauffolgenden Jahren könnte es an der Grundschule jedoch eng werden. Zwar sei die Schülerzahl von aktuell 322 in den vergangenen fünf Jahren nicht drastisch gestiegen. Allerdings: „Wir sehen in der Zukunft schon einen Anstieg. Allein, wenn man sieht wie viele Grundstücke zurzeit an Familien verkauft werden“, so die Bürgermeisterin.

Freies Grundstück gegenüber der Kita "Spielkiste" in Blönsdorf Quelle: Isabelle Richter

Hinzu komme, dass auch der Blönsdorfer Hort „Sonnenblume“ künftig mehr Kinder unterbringen muss. Grund dafür sind strukturelle Veränderungen in der Kita „Kinderland“ in Niedergörsdorf. Auch dort müsse die Raumkapazität für den Kitabereich erweitert werden. Die Folge: Der Hortbereich in Niedergörsdorf wird mit nach Blönsdorf ziehen.

„Die Planung gab es schon im letzten Jahr“, sagt Doreen Boßdorf. Weil die Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Hortgebäudes aufgrund der vielen Erstklässler dann aber doch wieder aus Platzgründen von der Schule genutzt werden musste, war der Plan wieder verworfen worden. Aus Sicht der Verwaltung sei das ein deutliches Zeichen dafür, dass die Schaffung weiterer Schulräume in der Zukunft notwendig wird.

Fläche gegenüber Kita aktuell einzige Alternative

Aktuell stellt sich jedoch die Frage, wo die zusätzlichen Räume entstehen sollen. Denn auf dem eigentlichen Schulgelände ist kein Platz. „Ein Anbau ist dort nicht möglich, weil der Schulhof eine bestimmte Größe pro Kind haben muss und unser Grundstück jetzt eigentlich schon zu klein für die Anzahl der Schüler ist“, so die Bürgermeisterin zum Hintergrund. Andere Alternativen in direkter Nähe zur Schule gibt es kaum.

Aktuell kommt lediglich ein rund 4800 Quadratmeter großes Grundstück gegenüber der Blönsdorfer Kita „Spielkiste“ in Frage. Der Haken: „Dieses Grundstück ist Bauerwartungsland, das heißt, wir müssten dort zum Kauf noch die Erschließung drauflegen“, erklärt Doreen Boßdorf. Der Beschluss über den Kauf des Grundstückes steht bereits auf der Tagesordnung der kommenden Hauptausschussitzung am 16. September.

Ausschussvorsitzende fordert eindeutige Prognosen

Ob der Beschluss dort gefasst wird, ist unklar. Im Bauausschuss gab es zum geplanten Grundstückskauf unterschiedliche Meinungen. Anja Bruckbauer ( SPD) forderte etwa, dass sich vorab erst der Sozialausschuss mit dem Thema beschäftigen und die Schülerzahlen analysieren solle.

Laut Bruckbauer sollte die Gemeinde zunächst eine aussagekräftige Prognose mit der Entwicklung der Schülerzahlen in den nächsten „zehn bis 15 Jahren“ erarbeiten. Abschließend erklärte Anja Bruckbauer: „Soweit ich mich entsinne, sind die Bevölkerungsprognosen auch für die Gemeinde Niedergörsdorf nicht so rosig, dass wir langfristig steigende Kinderzahlen haben. Und wenn wir dann für drei Millionen Euro einen Neubau haben, wäre das schade.“

Gemeinde will im Notfall schon die Fläche haben

Doreen Boßdorf entgegnete daraufhin: „Sollte es nicht zu einer Erweiterung der Schule kommen, sehe ich darin auch kein Risiko, weil die Gemeinde könnte das Grundstück dann immer noch als Bauland verkaufen.“ Zudem gab sie zu Bedenken, dass es in Blönsdorf aktuell so gut wie keine alternative Fläche gibt. „Wir sehen bloß, dass uns einfach die Fälle wegschwimmen und wir dann vielleicht kein Grundstück mehr haben, wenn es soweit ist“, begründete sie die Dringlichkeit des Beschlusses. Die anderen Bauausschussmitglieder enthielten sich der Diskussion.

