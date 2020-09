Niedergörsdorf

Die Niedergörsdorfer Verwaltung ist seit Mai dabei, die vorhandene Infrastruktur innerhalb der Gemeinde in Form eines Katasters digital zu dokumentieren. Im Zuge dessen widmet sich das Bauamt auch dem Thema Radwege. Wie Bauamtsleiter Ron Peterson im jüngsten Bauausschuss erläuterte, soll für Niedergörsdorf langfristig ein entsprechendes Konzept erarbeitet werden. Dabei sei nun im ersten Schritt eine Bestandsaufnahme erfolgt. Laut Peterson wurden dazu die bereits bestehenden Radwege sowie das Streckennetz der Fläming-Skate und sonstige Wege in das Kataster mitaufgenommen. Zudem sind dort weitere mögliche Radwege dargestellt.

Zum weiteren Vorgehen erklärte Peterson: „Letztlich sollte man erst einmal den Bedarf ermitteln, und dazu sind aus unserer Sicht klare Fragestellungen nötig.“ Unter anderem müsse hinterfragt werden, ob der Radweg eine Bedeutung für den Verkehr zu Freizeitzielen und Sehenswürdigkeiten hat. Zudem gilt es herauszufinden, ob die Radwege für Berufspendler von Bedeutung sind und welchen Nutzen die Maßnahme beispielsweise für den Schülerverkehr hat.

Anzeige

Weiterhin spielt die zentrale Anbindung an die örtlichen Einrichtungen der Gemeinde sowie zu Ärzten oder Einkaufsmöglichkeiten und an die Verkehrsnetze von Bus und Bahn eine Rolle. Die Strecken, auf denen der Bedarf anhand dieser Kriterien besonders hoch ist, stünden später auf der Prioritätenliste ganz oben.

Weitere MAZ+ Artikel

Zählgerät kann in Pkw, Lkw und Fahrrad unterscheiden

Die ersten Daten werden derzeit mit einem Verkehrszählgerät an verschiedenen Standorten und zu unterschiedlichen Zeiten gesammelt. Wie Ron Peterson berichtet, ist das Gerät auch in der Lage, die Verkehrsteilnehmer in Pkw-, Lkw- und Fahrradfahrer zu unterscheiden. Die Daten sollen der Verwaltung dabei helfen, die Verkehrssituation auf den jeweiligen Strecken zu analysieren. Das heißt, Informationen darüber zu geben, wie stark die Strecke befahren ist, und vor allem, von welchen Verkehrsteilnehmern sie genutzt wird.

„Letztlich würden wir dann weitergehen und über eine Bürgerbefragung ermitteln, wie der Bürger den Bedarf dieser Erschließung sieht“, so Peterson zu den weiteren Schritten. „Mit den uns dann vorliegenden Informationen können wir langfristig auch eine Planung erstellen, die dann die Schwerpunkte festlegt.“

Finanzierung von Radwegen bleibt Problem

Durch die Katastererfassung der Radwege kann die Verwaltung zudem die Kosten für den Bau von Radwegen langfristig ermitteln. Auch Folgekosten können mithilfe des Katasters überblickt werden. „Wenn wir Baulastträger sind, werden wir auch irgendwann über die Unterhaltungskosten wie Wartung und Pflege sprechen“, so der Bauamtsleiter dazu.

Bis die Gemeinde den Bau eines weiteren Radweges einleiten kann, wird es voraussichtlich aber noch mehrere Jahre dauern. Bei einer langfristigen Planung spreche man laut Peterson von mindestens zehn Jahren. Darüber hinaus gibt es für die Gemeinde im Bereich Straßenbau einiges abzuarbeiten. Zahlreiche Maßnahmen fließen bereits in die Haushaltsdiskussion für 2021. „Wenn ich die Zahlen so ansehe, dann frage ich mich, wie viel Geld in den jeweiligen Haushaltsjahren noch übrig ist für Radwege?“, kommentierte Wolfgang Loof (Bürgergemeinschaft) die Aussichten.

Auch Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) machte in der Vergangenheit deutlich, dass der Bau von Radwegen ohne finanzielle Unterstützung kaum zu realisieren sei. Der erste Entwurf für das Kreisentwicklungsbudget wurde von ihr unter anderem kritisiert, weil dort keine Radwege an Landes- oder Bundesstraßen berücksichtigt werden. Auch andere Amtskollegen hatten Kritikpunkte. Die Diskussionen um das Kreisentwicklungsbudget dauern deshalb weiter an.

Bedarf an Radwegen wird immer größer

Klaus-Peter Gust (Grüne) ergänzte im Bauausschuss jedoch, dass der Landkreis ebenfalls ein Radwegekonzept für ganz Teltow-Fläming plane. Laut Gust sollen dabei auch die Belange von Handwerk, Gewerbe, Wirtschaft und Tourismus miteinbezogen werden. Der SIK-Holz-Geschäftsführer beobachtet auch in seinem Betrieb, dass immer mehr Mitarbeiter mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. „Und das auch aus Luckenwalde“, so Gust. Oft fühlen sie sich auf den Strecken ohne Radweg aber so unsicher, dass sie lieber den längeren, aber sicheren Umweg nehmen.

Aus Sicht von Klaus-Peter Gust müssten sich künftig sowohl der Landkreis als auch die Kommunen intensiv mit dem Thema Radwegeausbau beschäftigen und Lösungen finden. „Wenn man langfristig Steuern und eine gesunde Umwelt haben möchte, dann spielt das Fahrrad eben immer mehr eine große bedeutende Rolle innerhalb unserer Verkehrsstruktur. Darüber sollte man tatsächlich nachdenken“, erklärte er abschließend.

Von Isabelle Richter