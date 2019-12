Mehr Geld für die Feuerwehrleute

Niedergörsdorf

„Es ist eine extrem verantwortungsvolle Aufgabe – gerade mit Kindern – und deshalb bedarf es von meiner Seite aus eigentlich gar keiner Diskussion“, kommentierte Jens Günther (Bürgergemeinschaft) den jüngsten Vorschlag der Niedergörsdorfer Gemeindewehrführung, die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Kameraden im Jahr 2020 erneut anzupassen.

Letztmals wurde die Satzung im April 2017 geändert. Seitdem habe sich der Aufwand laut der Gemeindewehrführung allerdings in vielen Bereichen erhöht. Mit den vorgeschlagenen Entschädigungssätzen müsste die Gemeinde Niedergörsdorf jährlich rund 13.500 Euro mehr in den Haushalt einstellen. Die Mitglieder des Bauauschusses gaben dennoch ihre Empfehlung an die Gemeindevertretung ab, dem Vorschlag zuzustimmen und zeitnah einen Beschluss zu fassen.

Mehr Nachwuchs, mehr Betreuung

Mit der Änderung sollen künftig unter anderem auch die Stellvertreter der Kinder- und Jugendwarte entschädigt werden. Zum Hintergrund erklärte Münch: „Die Jugendarbeit hat sich stetig verbessert. Jetzt sind wir aber irgendwo an dem Punkt, wo man schon bei der Kinderfeuerwehr mit acht Kindern dasteht. Da muss man einfach zu zweit sein – und da rede ich nur von der Betreuung.“ Über seine eigene Position als Gemeindejugendwart erklärte Münch: „Die zeitliche Belastung ist doch sehr immens.“ Auch er brauche deshalb dringend einen Stellvertreter.

Ordnungsamtsleiterin Claudia Neumann bestätigte Münchs Aussage über die wachsende Zahl der Nachwuchskräfte: „Ich muss sagen, das ist auch eine tolle Arbeit, die dort mit den Kindern durchgeführt wird.“ Dass laut Statistik im Durchschnitt nur ein Kind später als aktiver Kamerad im Einsatz ist, störte die Mitglieder des Bauausschusses sowie die anwesenden Gemeindevertreter nicht.

Soziale Entwicklung und Bindung zum Heimatort

Paul Schuknecht ( SPD) sagte: „Ich finde, das ist eine notwendige Kinder- und Jugendarbeit.“ Was dabei am Ende herausspringt, sei für ihn zunächst einmal zweitrangig. Denn laut Schuknecht stelle sich diese Frage im Bereich Bildung auch nicht. Jens Günther (Bürgergemeinschaft) sah es ähnlich. Er kommentierte: „Diese Arbeit geht ja auch weit über den Feuerwehraspekt hinaus.“ Aus seiner Sicht sei die Arbeit in den Kinder- und Jugendfeuerwehren besonders wichtig für die soziale Entwicklung der Kinder und die Bindung zu ihrem Heimatort. Dass diese Bindung selbst nach Jahren noch Bestand hat, können die Kameraden aus Erfahrung bestätigen. Nicht selten treten Rückkehrer nach dem Studium oder der Ausbildung wieder in die Freiwillige Feuerwehr ihres Heimatortes ein.

Vergleich mit Nuthe-Urstromtal und Luwigsfelde

Um einen Eindruck zu bekommen, wo die Gemeinde Niedergörsdorf mit ihrer Entschädigungssatzung steht, forderte die Bauausschussvorsitzende Anja Bruckbauer ( SPD) noch einen Vergleich mit den Nachbarkommunen. Claudia Neumann gab dazu Beispiele. „In Jüterbog gibt es für Jugendwarte 80 Euro und für den Stellvertreter 60 Euro, aber keine Kinderwarte“, so die Ordnungsamtsleiterin. In Nuthe-Urstromtal bekäme ein Jugendwart 20 Euro und sein Stellvertreter 10 Euro. In Ludwigsfelde werden Jugend- und Kinderwarte mit jeweils 50 Euro entschädigt.

Allerdings seien bestimmte Aufgaben in den Nachbarkommunen auch einer leitenden Person zugeteilt. In Niedergörsdorf gibt es das laut Claudia Neumann so nicht. Dort müssten die Gemeindewehrführer und die Ortswehrführer sowie die Jugend- und Kinderwarte oft mehrere Aufgaben zugleich übernehmen. Dementsprechend höher sei deshalb auch die Entschädigung.

Von Isabelle Richter