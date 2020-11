Niedergörsdorf

„Ich fühle mich unfähig, jetzt hier eine Diskussion zu starten“, erklärte Paul Schuknecht ( SPD) am Mittwochabend in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Auf der Tagesordnung stand dort die Vorstellung der Investitionsvorhaben 2021. Schuknecht bemängelte die fehlende Transparenz von Seiten der Verwaltung, weil den Gemeindevertretern im Vorfeld dazu wieder keine Unterlagen vorgelegt wurden, sondern sie die Liste erstmals im Rahmen einer Powerpoint-Präsentation am Mittwoch zu Gesicht bekamen.

Schon im vergangenen Jahr hatte Paul Schuknecht angemahnt, dass es zur ersten Lesung des Haushaltsentwurfes für 2020 keine Unterlagen gab und er sich als Gemeindevertreter nicht vorher intensiv mit einzelnen Investitionen auseinandersetzen konnte. Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) nahm die Kritik an und legte daraufhin einen Zeitplan für 2020 vor. Die Coronapandemie hatte diesen allerdings schon zu Beginn des Jahres mächtig durcheinander gebracht. Geplante Beratungen zum Haushalt 2021 mussten mehrere Monate nach hinten geschoben werden. Darüber hinaus erläuterte Martina Schlanke, dass in diesem Jahr intern besonders lange darüber diskutiert wurde, welche Vorhaben überhaupt auf der Investitionsliste landen und welche nicht.

Anzeige

Grund dafür sei die Vielzahl der angemeldeten Bedarfe, von denen in 2021 nur ein Bruchteil finanziert werden könne. „Wir haben wirklich auch diese Woche noch zusammengesessen und Dinge gestrichen“, so Schlanke. „Und nur Bedarfe hinzuklatschen, die Millionen überzogen sind, hilft doch nicht in der politischen Entscheidung.“ Zudem hätten sich einige mögliche Investitionen in 2021 auch erst sehr kurzfristig ergeben. Darunter die Möglichkeit die Erweiterung des Vereinshauses des Zellendorfer SV. Laut Andrea Schütze habe man erst kürzlich von der Chance auf Fördermittel erfahren.

Lesen Sie auch: Sportvereine finden Trainingsverbot für Kinder absurd

Warum es der Verwaltung nicht möglich war den Gemeindevertretern die am Mittwoch präsentierte Investitionsliste wenigstens einen Tag vor der Sitzung zukommen zu lassen, war für Paul Schuknecht dennoch unklar. „Liebe Frau Bürgermeisterin, das ist nicht das, was wir im letzten Jahr ausgemacht haben“, so der Gemeindevertreter. Guido Fraustein (Bürgergemeinschaft) gab ihm recht. Konrad Ertl ( CDU), der sonst auch eher zu den Kritikern der Verwaltung gehört, appellierte dagegen daran, in diesem Fall Verständnis zu zeigen und ein wenig Geduld zu haben. Auch Doreen Boßdorf wollte die Kritik einer fehlenden Transparenz nicht so gelten lassen. „Sie haben in diesem Jahr wesentlich mehr Zahlen und mehr Ausarbeitungen zur Verfügung gestellt bekommen als in den letzten Jahren.“ Darüber hinaus seien die dringendsten Begehren bereits in der Ortsvorsteherberatung sowie bei den Ortsbegehungen besprochen und in einem „dicken Ordner“ gesammelt worden. „Also, dass wir gar nichts gemacht haben und gar nicht transparent waren, kann ich so nicht unterschreiben“, so Boßdorf.

Lesen Sie auch: Gemeinde will sich Grundstück vorzeitig sichern

Zur vorgestellten Investitionsliste am Mittwoch erklärte Martina Schlanke: „Das ist jetzt eine Auflistung der Dinge, die wir als Verwaltungsführung vorschlagen und favorisieren würden.“ Darunter notwendige Beschaffungen für die Verwaltung im Bereich der Informationstechnik. Zudem plant die Verwaltung in den von der VR-Bank leergezogenen Räumen ein barrierefreies Bürgerbüro einzurichten. Um dieses informationstechnisch zu erschließen seien rund 10.000 Euro notwendig.

Im Bereich Brandschutz sind das neue Löschfahrzeug für die Feuerwehr Blönsdorf sowie Löschwasserbrunnen in Wergzahna, Langenlipsdorf und Oehna aufgeführt. Im Bereich Bildung hält die Verwaltung in 2021 unter anderem Planungskosten für die Niedergörsdorfer Kita „Kinderland“ für notwendig, weil dort eine Umstrukturierung geplant sei. Des Weiteren ist der Kauf eines Grundstückes in Blönsdorf aufgeführt, um dort bei Bedarf einen Schulneubau errichten zu können. Im Bereich Sport schlägt die Verwaltung vor, rund 20.000 Euro in die Planung für einen Anbau in Zellendorf zu investieren, um einen Förderantrag stellen und die Maßnahme 2022 durchführen zu können. Die Zustimmung der anderen Sportvereine hatte die Verwaltung erst am Dienstagabend bekommen. Wie sich am Mittwoch bereits andeutete, könnten diese und andere Maßnahmen noch für eine längere Diskussion sorgen. Diese soll dann in der Gemeindevertretersitzung im Dezember im Zuge der Vorstellung des Haushaltsentwurfes 2021 geführt werden.

Von Isabelle Richter