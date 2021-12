Niedergörsdorf

Die Niedergörsdorfer Gemeindevertretung hat den Haushalt für 2022 beschlossen. Wie Kämmerin Martina Schlanke zuvor erklärte, gab es nach der ersten Lesung keine nennenswerten Veränderungen. Nachträglich eingearbeitet worden sei lediglich eine Dienstleistungspauschale in Höhe von 5000 Euro aus dem Digitalpakt II, womit sozial benachteiligte Schüler mit mobilen digitalen Endgeräten ausgestattet werden sollen. Die Förderung beträgt 100 Prozent. Ansonsten sei die Finanzsituation in Bezug auf die Liquidität „sehr gefestigt“, so Schlanke. Die Kämmerin erklärte deshalb: „Wir werden das Jahr 2021 relativ gut abschließen können.“ Neben den bereits in der ersten Lesung genannten Investitionen, mache der Anteil an freiwilligen Leistungen – darunter die Finanzierung des Freibades Oehna, der Dorfgemeinschaftshäuser oder der Sportstätten – in 2022 rund 580.000 Euro des über 12 Millionen schweren Gemeindehaushalts aus.

Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) ergänzte dazu noch, dass die Gemeinde für den Fördermittelantrag zur Erweiterung der Blönsdorfer Grundschule zunächst mit der von der Verwaltung vorgeschlagenen Variante „ins Rennen gehen“ wird. Anschließend könne laut Boßdorf im Ausschreibungs- und Planungsverfahren noch einmal neu diskutiert werden. Zu den öffentlichen Spielplätzen informierte sie außerdem: „Die erfassten Mängel wurden in diesem Jahr zu 95 Prozent abgebaut, sodass wir nun auch in die Planung gehen und auch mal wieder neue Geräte aufstellen können.“ Anlass für große Diskussionen gab es zur zweiten Lesung des Niedergörsdorfer Haushaltes in der Sitzung am Mittwochabend nicht mehr.

„Das Haus“ wird auch in Zukunft weiter Thema bleiben

Dalichows Ortsvorsteher Dietmar Seidel nahm jedoch von seinem Rederecht Gebrauch, um dem Gremium für die Zukunft einen Arbeitsauftrag mit auf den Weg zu geben, der das Kulturzentrum „Das Haus“ betrifft. Laut Seidel sollte sich die Gemeindevertretung langfristig Gedanken darüber machen, wie das Objekt umstrukturiert und weiterentwickelt werden und damit die Wirtschaftlichkeit gesichert werden kann. Von der Verwaltung wünsche er sich, dass die politischen Vertreter mehr in die Konzeption des „Hauses“ einbezogen und frühzeitig über Mängel informiert werden. „Wir sollten einen öffentlichen Umgang pflegen, denn hier ist es sicherlich angebracht, einen Schritt nach vorne in die Offensive zu gehen und diese Sachen nicht hinter verschlossenen Türen zu diskutieren.“

Dem schloss sich Konrad Ertl (CDU) an. Der Gemeindevertreter enthielt sich als einziger bei der Beschlussfassung. Als Grund nannte er den Umgang mit dem „Haus“. Für seinen Geschmack buttere die Gemeinde Niedergörsdorf jährlich zu viel des Haushaltsbudgets in das ehemalige Offizierskasino – obwohl die Mittel dringend auch an anderen Stellen gebraucht werden. Außerdem bat er darum, über eine Änderung der Hebesätze und Elternbeiträge nachzudenken, um die Einnahmen zu erhöhen. Auf der anderen Seite gab es von Konrad Ertl aber auch versöhnliche Worte. Der Gemeindevertreter bedankte sich bei der Verwaltung für die umfangreiche Zuarbeit zum Haushalt und erklärte: „Auch, wenn es mal kritische Nachfragen von Seiten der Gemeindevertreter gibt, kommen wir am Ende immer auf einen gemeinsamen Nenner und ich denke das Verhältnis zueinander passt.“

Bürgermeisterin bedankt sich für Zusammenarbeit in 2021

Zufrieden zeigte sich nach dem erfolgreichen Beschluss auch der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Bernd Dieske (Linke) und erklärte abschließend: „Für mich ist wichtig, dass die Gemeinde zeitnah handlungsfähig ist und falls größere Veränderungen auf uns zu kommen sollten, können wir immer noch einen Nachtragshaushalt beschließen.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doreen Boßdorf ergriff abschließend das Wort, um sich bei allen Beteiligten zu bedanken. Die Bürgermeisterin nahm die geäußerte Kritik an und sagte: „Es gibt immer Verbesserungspotenzial – das müssen wir uns gegenseitig zugestehen – aber wir haben ein gemeinsames Ziel und das ist eine zukunftsfähige Gemeinde Niedergörsdorf.“

Von Isabelle Richter